توضيح حول حركات الدفع عن طريق إي فواتيركم

توضيح حول حركات الدفع عن طريق إي فواتيركم
وأظهرت الإحصاءات أن عدد مستخدمي "إي فواتيركم" شهد نموا طفيفا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام؛ إذ بلغ عددهم في كانون الثاني 4.58 مليون مستخدم، ليرتفع إلى 4.62 مليون في شباط، ويصل إلى 4.65 مليون في آذار، بنسبة زيادة بلغت 0.8% خلال شهر آذار، أي ما يعادل 35.5 ألف مستخدم جديد.
كما أشارت الإحصائيات إلى أن عدد المفوترين وصل إلى 605 مفوترين، ضمن 2,090 خدمة.
وبلغ إجمالي عدد الحركات 5.5 مليون حركة في آذار، و5.7 مليون حركة في شباط، و5.89 مليون حركة في كانون الثاني، مسجلًا انخفاضًا في عدد الحركات خلال آذار بنسبة 3.6%.
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