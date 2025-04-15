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توضيح حول حركات الدفع عن طريق إي فواتيركم

توضيح حول حركات الدفع عن طريق إي فواتيركم

2025-04-15 08:11:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي عدد حركات الدفع المنفذة عبر نظام "إي فواتيركم" المعتمد من البنك المركزي الأردني، منذ بداية العام الحالي، نحو 17.09 مليون حركة، بقيمة بلغت 3.67 مليار دينار، وفقًا لإحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).


وأظهرت الإحصاءات أن عدد مستخدمي "إي فواتيركم" شهد نموا طفيفا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام؛ إذ بلغ عددهم في كانون الثاني 4.58 مليون مستخدم، ليرتفع إلى 4.62 مليون في شباط، ويصل إلى 4.65 مليون في آذار، بنسبة زيادة بلغت 0.8% خلال شهر آذار، أي ما يعادل 35.5 ألف مستخدم جديد.

كما أشارت الإحصائيات إلى أن عدد المفوترين وصل إلى 605 مفوترين، ضمن 2,090 خدمة.


وبلغ إجمالي عدد الحركات 5.5 مليون حركة في آذار، و5.7 مليون حركة في شباط، و5.89 مليون حركة في كانون الثاني، مسجلًا انخفاضًا في عدد الحركات خلال آذار بنسبة 3.6%.

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