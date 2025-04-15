الجامعة الأردنية توقّع مذكرة تفاهم مع كونِك مي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت الجامعة الأردنية وشركة "كونك مي" الدولية للتعليم والتقييم اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات تطوير الاختبارات، والاستشارات التعليمية، وبناء القدرات، والبحث العلمي في قطاع التعليم.



وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار عام للتعاون لاستكشاف فرص الشراكة في تطوير الاختبارات المعيارية، وتحسين أدوات التقييم، وتقديم الاستشارات المتخصصة في تحليل أداء الطلبة وتطوير المناهج، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية، وورش عمل لبناء القدرات المهنية في مجال التعليم.



‎ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور نذير عبيدات، وعن الشركة مديرها العام الإقليمي الدكتور أحمد شديد، بحضور نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الطفيلة ووزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي، والمستشار في الشركة أحمد آل خطاب، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور زياد الحوامدة، وعميد كلية العلوم التربوية الدكتور محمد صايل الزيود.