3 مترشحين يتنافسون على منصب نقيب أطباء الأسنان

3 مترشحين يتنافسون على منصب نقيب أطباء الأسنان
وبحسب بيان صادر عن النقابة، أعلن نقيب أطباء الأسنان الحالي، الدكتور عازم القدومي، أن 22 طبيبًا وطبيبة قد تقدموا بطلبات ترشحهم للتنافس على عضوية مجلس النقابة، الذي يتكوّن من 11 عضوًا.
ويتنافس على منصب النقيب كل من: الدكتورة آية الأسمر، والدكتور محسن الروسان، والدكتور جمال البدور، حيث تخوض ثلاث قوائم انتخابية غمار المنافسة في هذه الدورة.
ومن المقرر أن تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعها السنوي في 8 أيار المقبل، لمناقشة جدول الأعمال، وانتخاب لجنة الإشراف على صناديق الاقتراع.
وستُجرى الانتخابات في مركز النقابة الكائن بمجمع النقابات المهنية، بالإضافة إلى فروعها في عمّان، وإربد، والكرك، والعقبة.
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