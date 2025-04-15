3 مترشحين يتنافسون على منصب نقيب أطباء الأسنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشهد انتخابات نقابة أطباء الأسنان، المقررة في 16 أيار المقبل، تنافسًا بين ثلاثة مترشحين على منصب النقيب، ضمن الاستحقاق الانتخابي لاختيار مجلس النقابة الخامس والثلاثين للفترة 2025-2028.



وبحسب بيان صادر عن النقابة، أعلن نقيب أطباء الأسنان الحالي، الدكتور عازم القدومي، أن 22 طبيبًا وطبيبة قد تقدموا بطلبات ترشحهم للتنافس على عضوية مجلس النقابة، الذي يتكوّن من 11 عضوًا.



ويتنافس على منصب النقيب كل من: الدكتورة آية الأسمر، والدكتور محسن الروسان، والدكتور جمال البدور، حيث تخوض ثلاث قوائم انتخابية غمار المنافسة في هذه الدورة.



ومن المقرر أن تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعها السنوي في 8 أيار المقبل، لمناقشة جدول الأعمال، وانتخاب لجنة الإشراف على صناديق الاقتراع.



وستُجرى الانتخابات في مركز النقابة الكائن بمجمع النقابات المهنية، بالإضافة إلى فروعها في عمّان، وإربد، والكرك، والعقبة.