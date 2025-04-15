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خامنئي: لست متفائلاً ولا متشائماً حيال المحادثات مع أميركا

خامنئي: لست متفائلاً ولا متشائماً حيال المحادثات مع أميركا

2025-04-15 08:11:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- علق المرشد الإيراني، علي خامنئي، على المحادثات التي عُقدت، السبت الفائت، بين طهران وأميركا في سلطنة عمان.
حيث قال، اليوم الثلاثاء، إنه ليس "متفائلًا أو متشائمًا أكثر مما ينبغي" حيال المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، لكنه لا يزال متشائمًا تجاه واشنطن، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة.
يشار إلى أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كان قد التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مسقط يوم السبت 12 مارس، حيث أجريا محادثات غير مباشرة بوساطة عمانية. ووُصفت تلك المباحثات بالإيجابية والبنّاءة.
في حين يُتوقّع أن تُعقد جولة ثانية، السبت القادم، في عمان أيضًا، حسب ما أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في وقت سابق اليوم. على الرغم من أن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أعلن أمس أنها ستُعقد في روما.
كما أوضح بقائي أن النقاش سيركّز على الملف النووي والتخصيب ورفع العقوبات فقط.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد عبّر مساء أمس عن استيائه من وتيرة المحادثات مع إيران. وقال خلال لقاء في المكتب البيضاوي مع نظيره السلفادوري، نجيب بوكيلي: "أعتقد أنهم يماطلوننا".
كما لوّح مجددًا بالخيار العسكري في حال فشل المفاوضات، إذ ألمح إلى إمكانية ضرب المنشآت النووية حين سُئل عن ذلك.
يُذكر أن ترامب انسحب خلال ولايته الأولى في عام 2018 من اتفاق 2015، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران التي ظلت ملتزمة بالاتفاق لمدة عام بعدها، قبل أن تبدأ في التراجع عن التزاماتها بموجبه. ووصف حينها هذا الاتفاق النووي، الذي أُبرم في عهد سلفه باراك أوباما، بأنه "أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه" مع إيران.
في حين كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقرير لها صدر في فبراير الفائت (2025)، أن امتلاك طهران لليورانيوم المخصب يُقدّر بـ274.8 كغم بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة 3.67% التي حددها اتفاق 2015، وبذلك صارت أقرب إلى عتبة 90% المطلوبة للاستخدام في صنع السلاح النووي.
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