خامنئي: لست متفائلاً ولا متشائماً حيال المحادثات مع أميركا

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خامنئي: لست متفائلاً ولا متشائماً حيال المحادثات مع أميركا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- علق المرشد الإيراني، علي خامنئي، على المحادثات التي عُقدت، السبت الفائت، بين طهران وأميركا في سلطنة عمان.
حيث قال، اليوم الثلاثاء، إنه ليس "متفائلًا أو متشائمًا أكثر مما ينبغي" حيال المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، لكنه لا يزال متشائمًا تجاه واشنطن، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة.
يشار إلى أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كان قد التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مسقط يوم السبت 12 مارس، حيث أجريا محادثات غير مباشرة بوساطة عمانية. ووُصفت تلك المباحثات بالإيجابية والبنّاءة.
في حين يُتوقّع أن تُعقد جولة ثانية، السبت القادم، في عمان أيضًا، حسب ما أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في وقت سابق اليوم. على الرغم من أن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أعلن أمس أنها ستُعقد في روما.
كما أوضح بقائي أن النقاش سيركّز على الملف النووي والتخصيب ورفع العقوبات فقط.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد عبّر مساء أمس عن استيائه من وتيرة المحادثات مع إيران. وقال خلال لقاء في المكتب البيضاوي مع نظيره السلفادوري، نجيب بوكيلي: "أعتقد أنهم يماطلوننا".
كما لوّح مجددًا بالخيار العسكري في حال فشل المفاوضات، إذ ألمح إلى إمكانية ضرب المنشآت النووية حين سُئل عن ذلك.
يُذكر أن ترامب انسحب خلال ولايته الأولى في عام 2018 من اتفاق 2015، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران التي ظلت ملتزمة بالاتفاق لمدة عام بعدها، قبل أن تبدأ في التراجع عن التزاماتها بموجبه. ووصف حينها هذا الاتفاق النووي، الذي أُبرم في عهد سلفه باراك أوباما، بأنه "أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه" مع إيران.
في حين كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقرير لها صدر في فبراير الفائت (2025)، أن امتلاك طهران لليورانيوم المخصب يُقدّر بـ274.8 كغم بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة 3.67% التي حددها اتفاق 2015، وبذلك صارت أقرب إلى عتبة 90% المطلوبة للاستخدام في صنع السلاح النووي.
العربية
حيث قال، اليوم الثلاثاء، إنه ليس "متفائلًا أو متشائمًا أكثر مما ينبغي" حيال المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، لكنه لا يزال متشائمًا تجاه واشنطن، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة.
يشار إلى أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كان قد التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مسقط يوم السبت 12 مارس، حيث أجريا محادثات غير مباشرة بوساطة عمانية. ووُصفت تلك المباحثات بالإيجابية والبنّاءة.
في حين يُتوقّع أن تُعقد جولة ثانية، السبت القادم، في عمان أيضًا، حسب ما أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في وقت سابق اليوم. على الرغم من أن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أعلن أمس أنها ستُعقد في روما.
كما أوضح بقائي أن النقاش سيركّز على الملف النووي والتخصيب ورفع العقوبات فقط.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد عبّر مساء أمس عن استيائه من وتيرة المحادثات مع إيران. وقال خلال لقاء في المكتب البيضاوي مع نظيره السلفادوري، نجيب بوكيلي: "أعتقد أنهم يماطلوننا".
كما لوّح مجددًا بالخيار العسكري في حال فشل المفاوضات، إذ ألمح إلى إمكانية ضرب المنشآت النووية حين سُئل عن ذلك.
يُذكر أن ترامب انسحب خلال ولايته الأولى في عام 2018 من اتفاق 2015، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران التي ظلت ملتزمة بالاتفاق لمدة عام بعدها، قبل أن تبدأ في التراجع عن التزاماتها بموجبه. ووصف حينها هذا الاتفاق النووي، الذي أُبرم في عهد سلفه باراك أوباما، بأنه "أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه" مع إيران.
في حين كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقرير لها صدر في فبراير الفائت (2025)، أن امتلاك طهران لليورانيوم المخصب يُقدّر بـ274.8 كغم بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة 3.67% التي حددها اتفاق 2015، وبذلك صارت أقرب إلى عتبة 90% المطلوبة للاستخدام في صنع السلاح النووي.
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