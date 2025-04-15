القوات المسلحة الأردنية تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضمن احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية، باليوم الوطني للعلم الأردني والذي يصادف في ١٦ نيسان من كل عام، احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وتشكيلاتها ووحداتها، باليوم الوطني للعلم.



وتضمنت الاحتفالات تزيين مباني تشكيلات ووحدات القوات المسلحة بالعلم الأردني، وإقامة فعاليات وأنشطة وطنية في مدارس الثقافة العسكرية، إضافةً إلى توزيع مرتبات القوات المسلحة العلم الأردني على المواطنين، الذي يمثل رمزية وطنية تتجلى فيها أسمى معاني الكبرياء والاعتزاز بالراية التي حملها الأحفاد عن الأجداد ليبقى الأردن حراً عزيزاً منيعاً، وتبقى الراية خفاقة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بعد أن رفعتها زنود الأردنيين والهواشم جنباً إلى جنب لرسم ملامح دولتهم المستقلة.



ويأتي الاحتفال باليوم الوطني للعلم الأردني تجسيداً لمعاني الانتماء الوطني لراية عمادها الحرية والعدالة والمساواة والتي انبثقت من راية الثورة العربية الكبرى، لتكون منهاجاً وشريعة للأجيال، وقنديلاً يضيء مستقبلاً واعداً في وطن كان على الدوام موئلاً للأمن والمحبة والسلام تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.



ويعتبر العلم الأردني قصة في البناء والعطاء تروي تضحيات الأجداد والأمجاد، وبطولات خضبت أرضه الطهور بدم شهدائنا الأبرار وجهود نشامى جيشنا العربي الباسل الذين لم يترددوا في بذل الغالي والنفيس ذوداً عن الحمى العربي الأردني الهاشمي.



يشار إلى أن اليوم الوطني للعلم أقره مجلس الوزراء في الاحتفالات بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، إذ رفع الأردنيون العلم مع إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 25 أيار عام 1946.