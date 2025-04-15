القوات المسلحة الأردنية تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

القوات المسلحة الأردنية تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني
وتضمنت الاحتفالات تزيين مباني تشكيلات ووحدات القوات المسلحة بالعلم الأردني، وإقامة فعاليات وأنشطة وطنية في مدارس الثقافة العسكرية، إضافةً إلى توزيع مرتبات القوات المسلحة العلم الأردني على المواطنين، الذي يمثل رمزية وطنية تتجلى فيها أسمى معاني الكبرياء والاعتزاز بالراية التي حملها الأحفاد عن الأجداد ليبقى الأردن حراً عزيزاً منيعاً، وتبقى الراية خفاقة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بعد أن رفعتها زنود الأردنيين والهواشم جنباً إلى جنب لرسم ملامح دولتهم المستقلة.
ويأتي الاحتفال باليوم الوطني للعلم الأردني تجسيداً لمعاني الانتماء الوطني لراية عمادها الحرية والعدالة والمساواة والتي انبثقت من راية الثورة العربية الكبرى، لتكون منهاجاً وشريعة للأجيال، وقنديلاً يضيء مستقبلاً واعداً في وطن كان على الدوام موئلاً للأمن والمحبة والسلام تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
ويعتبر العلم الأردني قصة في البناء والعطاء تروي تضحيات الأجداد والأمجاد، وبطولات خضبت أرضه الطهور بدم شهدائنا الأبرار وجهود نشامى جيشنا العربي الباسل الذين لم يترددوا في بذل الغالي والنفيس ذوداً عن الحمى العربي الأردني الهاشمي.
يشار إلى أن اليوم الوطني للعلم أقره مجلس الوزراء في الاحتفالات بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، إذ رفع الأردنيون العلم مع إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 25 أيار عام 1946.
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