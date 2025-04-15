راغب يخلف وعده لحياة في الحلقة 11 من آسر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة 11 من مسلسل "آسر" تطورات درامية متصاعدة، حيث بدأ عزت بمحاولة زرع الشكوك في قلب لارا تجاه آسر، مستغلًا ماضيها مع إسماعيل، ومحاولًا الضغط عليها للحصول على معلومات مقابل عرض مالي مغرٍ.



في المقابل، خطط آسر لعشاء مفاجئ مع ناي، لكنه غيّر المطعم ليجمع اللقاء بـ حياة، محاولًا فتح ملفات الماضي واستكشاف أسباب خيانتها له، مما أدى لانهيارها أثناء استرجاعها لذكريات مؤلمة في مطعم السمك الذي كانت تزوره مع مجد.



وفي تصعيد درامي، يخلف راغب بوعده لـ حياة في ليلة كانت مفترضة أن تكون مميزة، إذ تنقلب مفاجأته لها بالفوضى، مما يزيد من تعقيد علاقتهما.



بينما لارا، التي كانت سابقًا على علاقة بـ إسماعيل في 2020، ترفض خيانة آسر رغم ضغط عزت، وتفاجئه برفضها التعاون، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع آسر، تنذر بتصعيد كبير في الحلقات المقبلة.



موعد عرض مسلسل آسر:

يعرض من الأحد إلى الخميس الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية على MBC1، ويتوفر حصريًا على منصة شاهد.



عدد حلقات مسلسل آسر:

90 حلقة مشوّقة، مستوحاة من المسلسل التركي الشهير "إيزل"، وتقدَّم في نسخة عربية تحمل طابعًا دراميًا خاصًا مليئًا بالتشويق والخيانة والحب والانتقام.

ET بالعربي