راغب يخلف وعده لحياة في الحلقة 11 من آسر

راغب يخلف وعده لحياة في الحلقة 11 من آسر
في المقابل، خطط آسر لعشاء مفاجئ مع ناي، لكنه غيّر المطعم ليجمع اللقاء بـ حياة، محاولًا فتح ملفات الماضي واستكشاف أسباب خيانتها له، مما أدى لانهيارها أثناء استرجاعها لذكريات مؤلمة في مطعم السمك الذي كانت تزوره مع مجد.
وفي تصعيد درامي، يخلف راغب بوعده لـ حياة في ليلة كانت مفترضة أن تكون مميزة، إذ تنقلب مفاجأته لها بالفوضى، مما يزيد من تعقيد علاقتهما.
بينما لارا، التي كانت سابقًا على علاقة بـ إسماعيل في 2020، ترفض خيانة آسر رغم ضغط عزت، وتفاجئه برفضها التعاون، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع آسر، تنذر بتصعيد كبير في الحلقات المقبلة.
موعد عرض مسلسل آسر:
يعرض من الأحد إلى الخميس الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية على MBC1، ويتوفر حصريًا على منصة شاهد.
عدد حلقات مسلسل آسر:
90 حلقة مشوّقة، مستوحاة من المسلسل التركي الشهير "إيزل"، وتقدَّم في نسخة عربية تحمل طابعًا دراميًا خاصًا مليئًا بالتشويق والخيانة والحب والانتقام.
ET بالعربي
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