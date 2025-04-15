“شبكة فلسطين الإخبارية تطلق منصة بودكاست حياة لنقل الرواية الفلسطينية إلى العالم”

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- أطلقت شبكة فلسطين الإخبارية (PNN) منصة جديدة تحت عنوان“بودكاست حياة”، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب الحياة الفلسطينية من خلال القصص والتجارب الواقعية، ونقل الصورة الحقيقية لفلسطين إلى العالم.

وحضر فعالية اطلاق بودكاست حياة محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا وعضوي المجلس الاداري لنقابة الصحفيين موسى الشاعر وحسن عبد الجواد وممثلي مؤسسات وفعاليات شعبية واهلية عدة.

وفي البداية رحبت عريفة الحفل الصحفية رنا عوينة التي شكرت كافة المؤسسات على حضورهم ودعمهم واكدت على سعي شبكة PNN للتطور في كل مجالات العمل.

بدوره قال منجد جادو، مدير شبكة PNN الاخبارية، إن“بودكاست حياة” يأتي في إطار إيمان الشبكة بالتطور والتجديد رغم التحديات، مشيرًا إلى أن المنصة ستركز على رواية القصص الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تعبر عن نبض الشارع الفلسطيني، وتساهم في إثراء المحتوى الإعلامي الفلسطيني.

وأضاف جادو:“نحن نؤمن بالحياة الفلسطينية وبضرورة إيصالها إلى كل أنحاء العالم، ومن خلال هذه المنصة نسعى إلى نقل التجارب من جيل إلى جيل، وبناء أرشيف صوتي يعكس الواقع الفلسطيني بكل أبعاده".

من ناحيته قال موسى الشاعر عضو المجلس الإداري للنقابة أهمية هذه الخطوة، معتبرًا أن المنصة تعكس جدية شبكة PNN في مواصلة رسالتها الإعلامية، وتسليط الضوء على قضايا وهموم الشعب الفلسطيني، والتركيز على الجوانب الإيجابية والسلبية بهدف معالجتها.

و وصف إطلاق المنصة بأنه“تطور مهم في إيصال صوت القضية الفلسطينية”، مؤكدًا أن الإعلام الفلسطيني يلعب دورًا محوريًا كأحد أدوات النضال في وجه الاحتلال.

وفي ختام حديثه وجه الشاعر تحية لكل الزملاء الصحفيين الذين بذلوا وقدموا دمائهم من أجل إيصال الرسالة الفلسطينية لجميع أنحاء العالم.

وذكر أن عدد الشهداء الصحفيين في غزة، 210 شهيد منذ بدء حرب الإبادة على القطاع المحاصر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جانبه، قال الناشط منذر عميرة:“بودكاست حياة هو صوت المقهورين، هو تعبير صادق عن قضايا الإنسان الفلسطيني الذي لا يزال صوته يعلو رغم القهر والمعاناة”.

وفي الختام تسعى منصة“بودكاست حياة” لتكون منبرًا حرًا يروي قصص الفلسطينيين، ويبرز تفاصيل الحياة اليومية في ظل التحديات، ليصل صوتهم إلى العالم أجمع.