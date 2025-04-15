“شبكة فلسطين الإخبارية تطلق منصة بودكاست حياة لنقل الرواية الفلسطينية إلى العالم”

“شبكة فلسطين الإخبارية تطلق منصة بودكاست حياة لنقل الرواية الفلسطينية إلى العالم”
وحضر فعالية اطلاق بودكاست حياة محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا وعضوي المجلس الاداري لنقابة الصحفيين موسى الشاعر وحسن عبد الجواد وممثلي مؤسسات وفعاليات شعبية واهلية عدة.
وفي البداية رحبت عريفة الحفل الصحفية رنا عوينة التي شكرت كافة المؤسسات على حضورهم ودعمهم واكدت على سعي شبكة PNN للتطور في كل مجالات العمل.
بدوره قال منجد جادو، مدير شبكة PNN الاخبارية، إن“بودكاست حياة” يأتي في إطار إيمان الشبكة بالتطور والتجديد رغم التحديات، مشيرًا إلى أن المنصة ستركز على رواية القصص الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تعبر عن نبض الشارع الفلسطيني، وتساهم في إثراء المحتوى الإعلامي الفلسطيني.
وأضاف جادو:“نحن نؤمن بالحياة الفلسطينية وبضرورة إيصالها إلى كل أنحاء العالم، ومن خلال هذه المنصة نسعى إلى نقل التجارب من جيل إلى جيل، وبناء أرشيف صوتي يعكس الواقع الفلسطيني بكل أبعاده".
من ناحيته قال موسى الشاعر عضو المجلس الإداري للنقابة أهمية هذه الخطوة، معتبرًا أن المنصة تعكس جدية شبكة PNN في مواصلة رسالتها الإعلامية، وتسليط الضوء على قضايا وهموم الشعب الفلسطيني، والتركيز على الجوانب الإيجابية والسلبية بهدف معالجتها.
و وصف إطلاق المنصة بأنه“تطور مهم في إيصال صوت القضية الفلسطينية”، مؤكدًا أن الإعلام الفلسطيني يلعب دورًا محوريًا كأحد أدوات النضال في وجه الاحتلال.
وفي ختام حديثه وجه الشاعر تحية لكل الزملاء الصحفيين الذين بذلوا وقدموا دمائهم من أجل إيصال الرسالة الفلسطينية لجميع أنحاء العالم.
وذكر أن عدد الشهداء الصحفيين في غزة، 210 شهيد منذ بدء حرب الإبادة على القطاع المحاصر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
من جانبه، قال الناشط منذر عميرة:“بودكاست حياة هو صوت المقهورين، هو تعبير صادق عن قضايا الإنسان الفلسطيني الذي لا يزال صوته يعلو رغم القهر والمعاناة”.
وفي الختام تسعى منصة“بودكاست حياة” لتكون منبرًا حرًا يروي قصص الفلسطينيين، ويبرز تفاصيل الحياة اليومية في ظل التحديات، ليصل صوتهم إلى العالم أجمع.
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