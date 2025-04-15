شهيد لبناني ومصابون جراء قصف الاحتلال مركبة في بلدة عيترون
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، اليوم الثلاثاء، "أن الغارة التي شنها الاحتلال بمسيرة على مركبة مدنية في بلدة عيترون جنوب لبنان، أدت إلى سقوط شهيد، وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح، من بينهم طفل".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، أن "سلاح الجوّ، يهاجم سيارة في عيترون، جنوبي لبنان"، قبل أن تؤكّد أن الهجوم قد أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما عنصر بحزب الله، في ما "لم تُعرف هوية القتبل الثاني".
وقبل ذلك، أفادت تقارير بوقوع "إصابات في هجوم بـ3 صواريخ من مسيّرة إسرائيلية على بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل".
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