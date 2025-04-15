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شهيد لبناني ومصابون جراء قصف الاحتلال مركبة في بلدة عيترون

شهيد لبناني ومصابون جراء قصف الاحتلال مركبة في بلدة عيترون

2025-04-15 08:11:17
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت -PNN- استُشهد مواطن لبناني، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الثلاثاء، في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة في بلدة عيترون جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، اليوم الثلاثاء، "أن الغارة التي شنها الاحتلال بمسيرة على مركبة مدنية في بلدة عيترون جنوب لبنان، أدت إلى سقوط شهيد، وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح، من بينهم طفل".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، أن "سلاح الجوّ، يهاجم سيارة في عيترون، جنوبي لبنان"، قبل أن تؤكّد أن الهجوم قد أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما عنصر بحزب الله، في ما "لم تُعرف هوية القتبل الثاني".

وقبل ذلك، أفادت تقارير بوقوع "إصابات في هجوم بـ3 صواريخ من مسيّرة إسرائيلية على بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل".

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