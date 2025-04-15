الجيش الإسرائيلي يرفض إعادة ممتلكات مصادرة من معتقلين غزيين

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- رفض الجيش الإسرائيلي الكشف عن معطيات حول المبالغ المالية وحجم الممتلكات وطبيعتها، التي صادرها من سكان قطاع غزة بعد اعتقالهم، رغم اعتراف الجيش بمصادرتها، لكنه ادعى أنه ليس لديه معطيات حول حجمها.

وفي رده على طلب قدمته جمعية "هَتسلاحا (نجاح) – لتعزيز مجتمع عادل" بموجب قانون حرية المعلومات، رفض الجيش الإسرائيلي كشف معلومات حول التعليمات والأوامر المتعلقة بشكل احتجاز ممتلكات صودرت من معتقلين غزيين، بادعاء أنها "معلومات سرية"، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.

ويتناقض رفض الجيش الإسرائيلي مع نص قانون حرية المعلومات، الذي يقضي بأن تكشف سلطة رسمية أمام الجمهور عن التعليمات الإدارية التي عملت بموجبها.

واعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف المواطنين الغزيين، منذ بداية الحرب على غزة، ونقلهم إلى إسرائيل، حيث احتجزوا في منشآت اعتقال عسكرية وبعد ذلك نُقلوا إلى السجون. وبعد اعتقالهم، صادر الجيش ممتلكات بحوزتهم.

وأكد معتقلون بعد إطلاق سراهم ومحامون يمثلون قسما منهم أن الجيش الإسرائيلي لا يعيد الممتلكات المصادرة من المعتقلين بعد الإفراج عنهم.

وقدمت الجمعية طلبها للحصول على معلومات حول الممتلكات المصادرة من المعتقلين الغزيين، في أيلول/سبتمبر الماضي، ورد الجيش على الطلب، الأسبوع الماضي، ورفض الإجابة معظم ما جاء في طلب الجمعية، بادعاء أنه لم يتم الاحتفاظ بالمعلومات حول الممتلكات المصادرة بشكل مركز، وأنه ينبغي إجراء فحص يدوي لآلاف الممتلكات والأموال المصادرة.

وادعى الجيش أيضا أنه ليس بالإمكان النشر عن التعليمات والأوامر المتعلقة بشكل الاحتفاظ بالممتلكات المصادرة كونها مصنفة كمواد "محفوظة"، وأنه لا توجد تعليمات حول شكل الاحتفاظ بممتلكات معتقلين يُنقلون من منشآت الجيش الإسرائيلي إلى مصلحة السجون.

إلا أن المستشار القانون لجمعية "هتسلاحا"، المحامي إلعاد مان، أكد أن وثائق مصنفة أنها "محفوظ" وتفاصيل وثائق محفوظة نُشرت مرارا بمبادرة الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن "الرفض الشامل وغير المفسر للجيش الإسرائيلي بالكشف عن هذه التعليمات، الملزمة بالمبادرة للنشر بموجب القانون، مقلق ومستهجن، وسينظر فيه في المحكمة في إطار التماس نعتزم تقديمه قريبا".

وكانت منظمة "بتسيلم" الحقوقية قد نشرت في آب/أغسطس الماضي، تقريرا بعنوان "مرحبا بالقادمين إلى جهنم"، وتضمن إفادة للمواطنة من قطاع غزة، هديل الدحدوح ظاظا (24 عاما)، التي احتجزت في منشأة "عناتوت" التابعة للجيش الإسرائيلي قرب القدس وفي سجن الدامون، وقالت إنه تم الإفراج عنها بعد 54 يوما من اعتقالها وأنه لم يتم إعادة ممتلكاتها إليها، وأفادت بأنه "عندما اعتقلوني كان بحوزتي مصاغي الذهبي و4900 شيكل و370 دينار وكذلك بطاقة الهوية وهاتفي. وبحوزتي سند قبض بهذه الممتلكات".

وجاء في إفادة معتقل آخر، هو فادي بكر (25 عاما)، أنه اعتقل خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من العام الماضي، وأن الجنود الإسرائيليين خلعوا ملابسه بالكامل لدى اعتقاله وأخذوا منه المال الذي بحوزته وسلسلة ذهبية تقلدها وهاتفه. ولدى الإفراج عنه، تلقى كيسا كان يفترض أن تكون ممتلكاته بداخله.

وأضاف بكر أنه "لم أجد المال في الكيس ولا السلسلة الذهبية ولا هاتفي وإنما فقط شاحن الهاتف وبطاقة اللاجئ من الأونروا وبطاقة الهوية. وقلت للجندي إنني أرايد أغراضي، وقال الجندي لي إنه لا شيء لي وإذا تحدثت عن ذلك سأعود إلى السجن".