الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل -PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي الشريف، أمام المصلين المسلمين، لمناسبة عيد الفصح اليهودي، وفتحته أمام المستعمرين لمدة يومين.

وقال مدير أوقاف الخليل جمال أبو عرام، إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي، وأروقته وساحاته كافة منذ الليلة الماضية، وسيتواصل حتى مساء يوم غد الأربعاء، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، بسبب "عيد الفصح".

ويغلق الاحتلال الحرم الإبراهيمي 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق المصلين الفلسطينيين، في إطار استمرار تقسيمه زمانيا ومكانيا.