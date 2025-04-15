إسرائيل تسيطر على ثلث قطاع غزة

إسرائيل تسيطر على ثلث قطاع غزة
وأنشأت إسرائيل ممرا أمنيا جديدا يحيط بمدينة رفح الحدودية، محذرة من أن المنطقة ستصبح جزءا من المنطقة العازلة الأمنية الإسرائيلية.
وتختلف هذه الاستراتيجية عن تلك التي اتبعتها إسرائيل في بداية الحرب، عندما نقلت قواتها من مكان إلى آخر، وأكدت مرارا وتكراراً أنها لن تحتل أي أراض.
ومن المرجح الآن أن تسيطر إسرائيل على أراض لتعظيم نفوذها على طاولة المفاوضات مع حماس، لكن محللين أمنيين إسرائيليين قالوا إنه ليس من الواضح ما الذي ستفعله الحكومة بتلك المناطق إذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق.
وصرح مسؤولون إسرائيليون بأن إسرائيل ستحتفظ بمنطقة عازلة دائمة بينها وبين غزة. وكان ذلك يعني سابقا حزاما بعرض نصف ميل تقريبا على طول محيط غزة، حيث دمرت إسرائيل جميع بنيتها التحتية تقريبا.
يذكر أن الاحتلال أعلن يوم السبت أن قواته أكملت إنشاء ما يُسمى بممر موراغ، وهو طريق يربط بين الشرق والغرب ويفصل رفح عن باقي القطاع.
وقبل نحو أسبوعين، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء للمدينة بأكملها، حيث كان يعيش مئات الآلاف قبل الحرب.
في حين تقوم القوات حاليا بتدمير أجزاء من رفح، التي تضررت بشدة جراء القتال السابق.
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