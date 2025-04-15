إسرائيل تسيطر على ثلث قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- منذ أن جددت إسرائيل هجومها البري على غزة في منتصف مارس/آذار، أصبح أكثر من 30% من القطاع تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، وفقا لما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول إسرائيلي.

وأنشأت إسرائيل ممرا أمنيا جديدا يحيط بمدينة رفح الحدودية، محذرة من أن المنطقة ستصبح جزءا من المنطقة العازلة الأمنية الإسرائيلية.

وتختلف هذه الاستراتيجية عن تلك التي اتبعتها إسرائيل في بداية الحرب، عندما نقلت قواتها من مكان إلى آخر، وأكدت مرارا وتكراراً أنها لن تحتل أي أراض.

ومن المرجح الآن أن تسيطر إسرائيل على أراض لتعظيم نفوذها على طاولة المفاوضات مع حماس، لكن محللين أمنيين إسرائيليين قالوا إنه ليس من الواضح ما الذي ستفعله الحكومة بتلك المناطق إذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق.

وصرح مسؤولون إسرائيليون بأن إسرائيل ستحتفظ بمنطقة عازلة دائمة بينها وبين غزة. وكان ذلك يعني سابقا حزاما بعرض نصف ميل تقريبا على طول محيط غزة، حيث دمرت إسرائيل جميع بنيتها التحتية تقريبا.

يذكر أن الاحتلال أعلن يوم السبت أن قواته أكملت إنشاء ما يُسمى بممر موراغ، وهو طريق يربط بين الشرق والغرب ويفصل رفح عن باقي القطاع.

وقبل نحو أسبوعين، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء للمدينة بأكملها، حيث كان يعيش مئات الآلاف قبل الحرب.

في حين تقوم القوات حاليا بتدمير أجزاء من رفح، التي تضررت بشدة جراء القتال السابق.