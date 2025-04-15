كميل يُطلع وزير التربية على آثار العدوان في المسيرة التعليمية في طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم -PNN- أطلع محافظ طولكرم عبد الله كميل، اليوم الثلاثاء، وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، على مجموعة من القضايا التربوية، والآثار الناتجة عن عدوان الاحتلال المستمر على مدينة طولكرم ومخيميها، والجهود المبذولة للحفاظ على العملية التعليمية والتغلب على الفاقد التعليمي.

وأكد كميل توجيهات الرئيس محمود عباس، ومتابعة رئيس الوزراء محمد مصطفى لتعزيز صمود المواطنين، مثمنا دور وزارة التربية والتعليم العالي، وخاصة في ظل هذا الوضع الصعب الذي تمر به محافظة طولكرم، مشيرا إلى الجهود التي بُذلت لعودة التعليم الوجاهي في مدينة طولكرم والضواحي لطلبة الثانوية العامة، والمدارس الخاصة ورياض الأطفال، وعودة باقي المراحل التعليمية وجاهيا.

وتطرق كميل إلى احتياجات المحافظة فيما يتعلق ببناء مزيد من المدارس، وغيرها من المشاريع التربوية على مستوى المحافظة، مشدداً على أهمية تعزيز التعليم المهني والتقني، مشيراً إلى مكانة التعليم بشكل عام باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الأمم وتطورها.

من جانبه، أوضح برهم أن هذه الجولة تأتي في إطار متابعة خطة الفاقد التعليمي للمدارس المتضررة بسبب عدوان الاحتلال على المدينة والمخيمين، مؤكداً أن الوزارة تعمل على زيادة عدد طلبة التعليم المهني والتقني، وفتح تخصصات جديدة في هذا المجال.