كميل يُطلع وزير التربية على آثار العدوان في المسيرة التعليمية في طولكرم

كميل يُطلع وزير التربية على آثار العدوان في المسيرة التعليمية في طولكرم
وأكد كميل توجيهات الرئيس محمود عباس، ومتابعة رئيس الوزراء محمد مصطفى لتعزيز صمود المواطنين، مثمنا دور وزارة التربية والتعليم العالي، وخاصة في ظل هذا الوضع الصعب الذي تمر به محافظة طولكرم، مشيرا إلى الجهود التي بُذلت لعودة التعليم الوجاهي في مدينة طولكرم والضواحي لطلبة الثانوية العامة، والمدارس الخاصة ورياض الأطفال، وعودة باقي المراحل التعليمية وجاهيا.
وتطرق كميل إلى احتياجات المحافظة فيما يتعلق ببناء مزيد من المدارس، وغيرها من المشاريع التربوية على مستوى المحافظة، مشدداً على أهمية تعزيز التعليم المهني والتقني، مشيراً إلى مكانة التعليم بشكل عام باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الأمم وتطورها.
من جانبه، أوضح برهم أن هذه الجولة تأتي في إطار متابعة خطة الفاقد التعليمي للمدارس المتضررة بسبب عدوان الاحتلال على المدينة والمخيمين، مؤكداً أن الوزارة تعمل على زيادة عدد طلبة التعليم المهني والتقني، وفتح تخصصات جديدة في هذا المجال.
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