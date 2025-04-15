قيادي في حماس: ردّ الحركة خلال 48 ساعة على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- توقّع قيادي في حماس، أن تسلّم الحركة للوسطاء في مصر وقطر، ردّها خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة، على المقترح الجديد حول وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة" فرانس برس" للأنباء عن القيادي الذي لم تسمّه قوله إن "على الأغلب سوف ترسل حماس الرد للوسطاء خلال ال48 ساعة القادمة".

وأضاف أن "مشاورات معمقة وبمسؤلية وطنية عالية لاتزال مستمرة ضمن الأطر القيادية للحركة، ومشاورات مع فصائل المقاومة لبلورة موقف موحّد".

وقال عضو المكتب السياسي في حماس، سهيل الهندي، في تصريح صحافي، إن الحركة سوف ترد على المقترح "فور انتهاء مشاوراتنا الداخلية وبعد انتهاء المشاورات مع قادة فصائل المقاومة".

وأضاف أن "العودة للاتفاق الموقع (في 17 كانون الثاني/ يناير) واستكمال تنفيذ البروتوكول الإنساني، هو المدخل الحقيقي لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة، وليس التصعيد العسكري".

وشدّد على "أن محددات المقاومة ثابتة، وتتمثل بالوقف التام لحرب الإبادة، والانسحاب الشامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وأي أفكار ومقترحات جديدة لا تتضمن هذه المحددات مصيرها الفشل".

وأكد الهندي أن "سلاح المقاومة غير قابل للنقاش، متمسكون بحق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال بالأشكال كافة حتى التحرير والعودة".

وتأتي تصريحات القيادي بحماس، فيما كانت الحركة، قد أعلنت مساء أمس الإثنين، أنها تدرس "بمسؤولية عالية" مقترحا تسلّمته من الوسطاء بشأن وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أنها ستردّ على هذا المقترح في "أقرب وقت".

وقالت الحركة في بيان، إنّ "قيادة الحركة تدرس بمسؤولية وطنية عالية المقترح الذي تسلّمته من الإخوة الوسطاء، وستقدّم ردّها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه".

وشدّدت حماس في بيانها على "ضرورة أن يحقّق أيّ اتفاق قادم وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والتوصّل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جادّ للإعمار، ورفع الحصار" عن القطاع الفلسطيني.

وكان مصدر قيادي في حماس قد قال إنّ "مصر نقلت لحماس اقتراحا إسرائيليا يتضمّن الإفراج عن نصف الأسرى الأحياء في الأسبوع الأول، ونزع سلاح المقاومة كشرط لوقف النار الدائم".

وشدّد المصدر القيادي في حماس على أنّ "سلاح المقاومة خط أحمر"، مشيرا إلى أنّ الاقتراح يتضمّن "نزع سلاح حماس وكل الفصائل الفلسطينية المسلّحة في قطاع غزة "كشرط لوقف الحرب الدائم".

وأضاف أنّ الاقتراح الإسرائيلي الجديد هو "دليل على مواصلة الاحتلال التنصّل من تنفيذ اتفاق وقف النار".

وشدّد المصدر على أنّ "سلاح المقاومة غير قابل للتفاوض".

وذكر أنّ حماس "أبدت للوسطاء استعدادها للموافقة على أيّ اقتراح إذا تضمّن وقف إطلاق النار بشكل دائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإدخال المساعدات".

وأجرى وفد حماس المفاوض برئاسة خليل الحية لقاءات عدة الأحد في القاهرة مع مسؤولين مصريين وقطريين يسعون إلى تقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل لإنهاء الأزمة وتثبيت وقف النار.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس حماس، طاهر النونو، لـ"فرانس برس"، إنّ الحركة "مستعدة لإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين في مقابل وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة".

وبدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في 19 كانون الثاني/ يناير وتضمنت عدة دفعات لتبادل للرهائن والأسرى، لكن بعد شهرين انهار الاتفاق.

وتعثرت جهود الوسطاء في التوصل إلى هدنة جديدة، وذلك بسبب خلافات بشأن عدد الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس، ووقف النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.