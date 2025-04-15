إسرائيل ستستلم شحنة أسلحة جديدة كبيرة من الولايات المتحدة

إسرائيل ستستلم شحنة أسلحة جديدة كبيرة من الولايات المتحدة
تفاصيل شحنة الأسلحة غير واضحة، لكن موقع واي نت الإسرائيلي أفاد أنها ستتضمن 3000 ذخيرة لسلاح الجو الإسرائيلي. وذكر التقرير أن إدارة ترامب وافقت مؤخرًا على شحنة القنابل.
كما صرحت وكالة التعاون الدفاعي التابعة للبنتاغون يوم الاثنين أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة أسلحة بقيمة 180 مليون دولار لمحركات إيتان باورباك ستُخصص لإسرائيل، لكنها لم تُعلن عن أي شحنات قنابل جديدة. وذكرت الوكالة أن شحنة الأسلحة الجديدة ستساعد في إعداد الجيش الإسرائيلي لـ"حملة واسعة النطاق" جديدة على غزة، وأنها تأتي بالإضافة إلى أكثر من 10000 ذخيرة من المتوقع أن تُجدد المخزونات الإسرائيلية قريبًا. وقد وافقت إدارة ترمب على سلسلة من صفقات الأسلحة وشحنات الأسلحة لإسرائيل، بلغ مجموعها أكثر من 12 مليار دولار، بما في ذلك عشرات الآلاف من القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل، والتي أسقطتها إسرائيل على مناطق مدنية مكتظة بالسكان في غزة.
وقد زعم مسؤولون في إدارة ترمب أن إدارة الرئيس السابق ، جوبايدن فرضت "حظرًا جزئيًا على الأسلحة" على إسرائيل، علما بأن بايدن قدم مساعدات عسكرية لإسرائيل في عام واحد أكثر من أي رئيس أميركي آخر في التاريخ.
يشار إلى أنه إلى إلى جانب تأجيج حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة، فإن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل تدعم أيضًا العمليات العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية واحتلالها لجنوب لبنان وجنوب سوريا.
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