إسرائيل ستستلم شحنة أسلحة جديدة كبيرة من الولايات المتحدة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- أفادت مواقع أميركية وإسرائيلية الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيستلم "شحنة أسلحة جديدة كبيرة" من الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة للمساعدة في إعداده لاستمرار العمليات في غزة وهجوم محتمل على إيران.

تفاصيل شحنة الأسلحة غير واضحة، لكن موقع واي نت الإسرائيلي أفاد أنها ستتضمن 3000 ذخيرة لسلاح الجو الإسرائيلي. وذكر التقرير أن إدارة ترامب وافقت مؤخرًا على شحنة القنابل.

كما صرحت وكالة التعاون الدفاعي التابعة للبنتاغون يوم الاثنين أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة أسلحة بقيمة 180 مليون دولار لمحركات إيتان باورباك ستُخصص لإسرائيل، لكنها لم تُعلن عن أي شحنات قنابل جديدة. وذكرت الوكالة أن شحنة الأسلحة الجديدة ستساعد في إعداد الجيش الإسرائيلي لـ"حملة واسعة النطاق" جديدة على غزة، وأنها تأتي بالإضافة إلى أكثر من 10000 ذخيرة من المتوقع أن تُجدد المخزونات الإسرائيلية قريبًا. وقد وافقت إدارة ترمب على سلسلة من صفقات الأسلحة وشحنات الأسلحة لإسرائيل، بلغ مجموعها أكثر من 12 مليار دولار، بما في ذلك عشرات الآلاف من القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل، والتي أسقطتها إسرائيل على مناطق مدنية مكتظة بالسكان في غزة.

وقد زعم مسؤولون في إدارة ترمب أن إدارة الرئيس السابق ، جوبايدن فرضت "حظرًا جزئيًا على الأسلحة" على إسرائيل، علما بأن بايدن قدم مساعدات عسكرية لإسرائيل في عام واحد أكثر من أي رئيس أميركي آخر في التاريخ.

يشار إلى أنه إلى إلى جانب تأجيج حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة، فإن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل تدعم أيضًا العمليات العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية واحتلالها لجنوب لبنان وجنوب سوريا.