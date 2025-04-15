إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر شرق نابلس

إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر شرق نابلس
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدة آليات عسكرية منطقة المساكن الشعبية شرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تخللها اطلاق الرصاص وقنابل الغاز، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ، وجرى نقله إلى المستشفى.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب زيد فطاير، أثناء تواجده في أحد الشوارع، قبل انسحابها من المنطقة.
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