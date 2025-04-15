إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر شرق نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس -PNN- أصيب شاب، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال، واعتُقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدة آليات عسكرية منطقة المساكن الشعبية شرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تخللها اطلاق الرصاص وقنابل الغاز، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب زيد فطاير، أثناء تواجده في أحد الشوارع، قبل انسحابها من المنطقة.