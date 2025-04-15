تماضر الخالد البتروكيماويات ركيزة إستراتيجية لتنويع الاقتصاد وبناء مستقبل مستدام

وفاء العثمان: صناعة البتروكيماويات تسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وغير النفطي بشكل خاص

أحمد مغربي

نظمت وزارة النفط حلقة نقاشية بعنوان «البتروكيماويات في الكويت»، استضافت خلالها مدير التخطيط الشامل في شركة صناعة الكيماويات البترولية م.وفاء بدر العثمان، حيث قدمت عرضا شاملا حول واقع وآفاق قطاع البتروكيماويات محليا ودوليا.

وفي بداية الحلقة النقاشية، رحبت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر الخالد بالحضور، مشيدة بمشاركة شركة صناعة الكيماويات البترولية في هذه الحلقة التي تسلط الضوء على صناعة البتروكيماويات، باعتبارها ركيزة استراتيجية لرؤية الكويت الطموحة نحو تنويع الاقتصاد وبناء مستقبل مستدام.

وأكدت أن صناعة البتروكيماويات ليست مجرد امتداد تقليدي لصناعة النفط، بل تمثل مستقبلها الحقيقي، بما توفره من فرص اقتصادية وتنموية واستثمارية واسعة تسهم في تحقيق القيمة المضافة للموارد الطبيعية.

وأوضحت أن الكويت تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها لترسيخ مكانتها الريادية في هذا القطاع الحيوي، بدءا من ثروتها النفطية الغنية التي توفر المواد الخام الأساسية، مرورا ببنيتها التحتية المتقدمة التي تضم مجمعات صناعية متكاملة، ووصولا إلى الاستثمارات النوعية في البحث العلمي، وتنمية الكوادر الوطنية المؤهلة، وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية بناء جيل قادر على قيادة هذه الصناعة الواعدة.

وأضافت: «نحن في وزارة النفط نؤمن بأن تطوير صناعة البتروكيماويات هو خيار استراتيجي لا غنى عنه، فهي صناعة تحول الموارد الطبيعية إلى سلاسل إنتاجية متكاملة تدخل في صناعات حيوية مثل الأسمدة والبلاستيك والمنتجات الصيدلانية، ما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ويدعم تنفيذ أهداف رؤية الكويت 2035 نحو اقتصاد مرن قائم على المعرفة والابتكار».

صناعة البتروكيماويات

من جانبها، قالت مدير التخطيط الشامل في شركة صناعة الكيماويات البترولية م.وفاء بدر العثمان، إن صناعة البتروكيماويات تسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي للكويت وغير النفطي بشكل خاص، ما يعكس أهمية هذا القطاع كمصدر رئيسي للدخل الوطني.

وقالت ان الكويت لعبت دورا محوريا في إرساء قواعد هذه الصناعة في المنطقة، ضمن رؤية وطنية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع يقلل من الاعتماد على النفط الخام، وتعد شركة صناعة الكيماويات البترولية، التي تأسست عام 1963 وانضمت عام 1981 إلى مؤسسة البترول الكويتية، الذراع الرئيسية للدولة في هذا القطاع الحيوي.

وقالت إن «صناعة الكيماويات» تمتلك حزمة من الأصول التشغيلية والمشاركات العالمية بحصص إنتاجية تتجاوز 4 ملايين طن متري تشمل أصول تشغيلية في البلاد ومشاركات في دول مختلفة عالميا.

وذكرت ان صناعة البتروكيماويات تعتبر من القطاعات الرئيسية التي تسعى الكويت إلى تطويرها لدعم التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، وترتكز الرؤية على زيادة القيمة المضافة من خلال تطوير هذه الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية عالميا، وتسعى الكويت إلى جذب استثمارات وتكنولوجيا متطورة في قطاع البتروكيماويات للمساهمة في تحقيق نمو مستدام وزيادة الإنتاجية من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وحول المشاريع والخطط التوسعية قالت العثمان ان الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة تعمل على تطوير مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات (PRIZe) بالتكامل مع مصفاة الزور، ويهدف المشروع إلى تطوير السلسلة الإنتاجية لزيت الوقود والنافثا لإنتاج مواد بتروكيماوية ذات قيمة مضافة والوصول إلى أسواق جديدة.

أما مشروع الأوليفينات الرابع (Olefins IV) فقد تحدثت العثمان عن أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية لإنشاء مصنع جديد لتعزيز القاعدة التشغيلية للشركة من منتجات الأوليفينات في الكويت، ومن المزمع تطوير المشروع مع شريك استراتيجي، وجار اتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام الدراسات والموافقات اللازمة بهذا الشأن.

وعن استحواذ لمشاركات أخرى خارج الكويت، فقد ذكرت بأن «صناعة الكيماويات» وجدت أن التحديات الراهنة في أسواق البتروكيماويات العالمية قد أوجدت فرص استثمار مجزية عبر شراء أصول تشغيلية بقيم مجزية، وجار العمل على قدم وساق لإيجاد مثل تلك الفرص الاستثمارية.