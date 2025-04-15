الأوقاف الجعفرية تطلع ميدانيًا على سير العمل في مشاريع الجوامع والمساجد بمدينة سلمان

الأوقاف الجعفرية تطلع ميدانيًا على سير العمل في مشاريع الجوامع والمساجد بمدينة سلمان
وخلال الزيارة، أكد وفد الإدارة ما تحظى به دور العبادة باهتمام كبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما نوه الوفد بالمتابعة المستمرة من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتعاون الذي تبديه كافة الجهات ذات العلاقة بما يصب في خدمة دور العبادة في المملكة.
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