الأوقاف الجعفرية تطلع ميدانيًا على سير العمل في مشاريع الجوامع والمساجد بمدينة سلمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) قام وفد من إدارة الأوقاف الجعفرية يضم رئيس لجنة متابعة التولية ودور العبادة الأستاذ عبدالمجيد الشيخ منصور الستري ومدير الإدارة المهندس محمد جعفر الحسيني، وعدد من رؤساء الأقسام ومنتسبي الإدارة بجولة ميدانية للاطّلاع على سير العمل في مشاريع الإدارة في مدينة سلمان، التي شملت كل من: مسجد فاطمة الزهراء (ع)، مسجد الإمام الرضا (ع)، مسجد الإمام الجواد (ع)، مسجد السيدة زينب (ع) كما قام الوفد بزيارة إلى جامع الإمام علي (ع) مع البدء في صب خرسانات الأساسات للجامع للبدء في الأعمال الإنشائية.

وخلال الزيارة، أكد وفد الإدارة ما تحظى به دور العبادة باهتمام كبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما نوه الوفد بالمتابعة المستمرة من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتعاون الذي تبديه كافة الجهات ذات العلاقة بما يصب في خدمة دور العبادة في المملكة.