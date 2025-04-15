تعاون "باي-بال" و"تيرا-باي" لتوسيع خدمات الدفع عبر الحدود إقليمياً

أعلنت شركة ((باي-بال)) PayPal، منصة المدفوعات والتجارة الرقمية العالمية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع ((تيرا-باي)) TerraPay، الشركة العالمية الرائدة في تحويل الأموال، بهدف تمكين العملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا من تحويل الأموال بشكل فوري. وتسعى هذه الشراكة إلى دعم النمو الاقتصادي عبر تسريع وتسهيل المعاملات المالية العابرة للحدود، وربط البنوك والمحافظ الرقمية والمؤسسات المالية ضمن شبكة موحدة وآمنة.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة Mordor Intelligence فمن المتوقع أن يبلغ حجم سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 251.34 مليار دولار خلال العام 2025، وأن يصل إلى 422.56 مليار دولار بحلول العام 2030.

وفي ظل الطلب المتزايد على حلول دفع سريعة وآمنة وفعالة تسهم هذه الشراكة في سد الثغرة الحيوية في البنية التحتية للاتصالات المالية، مما يمكن ملايين الأفراد والشركات من الانخراط بشكل أوسع في الاقتصاد العالمي. من خلال ربط حساب PayPal الآمن ستعمل TerraPay كممكن يسمح لمستخدمي المحفظة الإلكترونية والبنوك في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا بتحويل الأموال بسلاسة إلى حسابات PayPal الخاصة بهم.

الفرص الاقتصادية

وقال أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول، المدير الإقليمي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ((باي-بال)): ((تتقدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بخطى سريعة على طريق التحول الرقمي، إلا أن العديد من الحواجز المالية لا تزال تعيق النمو. نحن في ((باي-بال)) ملتزمون بتغيير هذا الواقع. ومن خلال شراكتنا مع ((تيرا-باي)) نسهم في تسهيل حركة الأموال عبر الحدود بسرعة وأمان ودون تعقيدات للشركات والأفراد، مما يعزز الفرص الاقتصادية، ويبني مستقبلاً مالياً أكثر شمولاً وترابطاً للمنطقة)).

وستوفر الشراكة للعملاء مزايا متعددة تشمل: ربط الحسابات بشكل آمن مع ((باي-بال)) وتحويل الأموال بسلاسة من المحافظ الرقمية والحسابات المصرفية، وتوسيع نطاق الاتصال المالي، بما يمكن الملايين من المستخدمين من إجراء المعاملات الدولية بسهولة، وتعزيز الشمول المالي، بما يتيح للأفراد والشركات المشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

نقطة تحول

من جهته قال آني ساني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال في ((تيرا-باي)): ((تتمثل رسالتنا في ((تيرا-باي)) في تمكين عالم تصبح فيه المعاملات الرقمية سهلة وآمنة وميسّرة للجميع. وتمثل شراكتنا مع ((باي-بال)) نقطة تحول رئيسية نحو توسيع الوصول المالي في الشرق الأوسط وأفريقيا. وبفضل بنيتنا التحتية العالمية المتكاملة نساعد في تجاوز القيود التقليدية للنظام المصرفي. ومع التوافقية المدمجة في نظامنا نربط بين البنوك والمحافظ الرقمية، مما يسهل على المستخدمين إجراء المعاملات بسلاسة على نطاق عالمي، ويدعم توسع الشركات في أسواق جديدة، لنقود معاً تحولاً نوعياً في عالم المدفوعات الرقمية)).