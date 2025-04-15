الدفاع المدني يتعامل مع 1372 حادثاً خلال 24 ساعة
خبرني - تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الساعات الـ24 الماضية مع 1372 حادثاً متنوعاً، توزعت بين حالات إسعافية وإنقاذ وإطفاء.
وبحسب المديرية، فقد تعاملت فرق الإسعاف مع 1252 حالة، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 دقائق و36 ثانية، فيما تعاملت كوادر الإنقاذ مع 83 حادثاً، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 دقائق و35 ثانية، في حين تعاملت فرق الإطفاء مع 37 حادثاً، بزمن استجابة بلغ 7 دقائق و34 ثانية.
وأكدت المديرية جاهزيتها للتعامل مع مختلف البلاغات والحوادث على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة عنها لضمان السلامة العامة.
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