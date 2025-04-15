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الدفاع المدني يتعامل مع 1372 حادثاً خلال 24 ساعة

الدفاع المدني يتعامل مع 1372 حادثاً خلال 24 ساعة

2025-04-15 08:01:09
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الساعات الـ24 الماضية مع 1372 حادثاً متنوعاً، توزعت بين حالات إسعافية وإنقاذ وإطفاء.


وبحسب المديرية، فقد تعاملت فرق الإسعاف مع 1252 حالة، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 دقائق و36 ثانية، فيما تعاملت كوادر الإنقاذ مع 83 حادثاً، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 دقائق و35 ثانية، في حين تعاملت فرق الإطفاء مع 37 حادثاً، بزمن استجابة بلغ 7 دقائق و34 ثانية.


وأكدت المديرية جاهزيتها للتعامل مع مختلف البلاغات والحوادث على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة عنها لضمان السلامة العامة.

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