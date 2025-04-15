الجيش العربي يرفع العلم الأردني على أعلى قمة جبلية في المملكة

خبرني - رفع عدد من مرتبات القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، علم المملكة الأردنية الهاشمية على أعلى قمة جبلية في الأردن، جبل "أم الدامي"، وذلك تزامنًا مع احتفالات المملكة بيوم العلم الذي يصادف السادس عشر من نيسان كل عام.

وتأتي هذه المبادرة احتفاءً بهذه المناسبة الغالية وتجسيداً لمعاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة وضمن نهج القوات المسلحة الأردنية في تعزيز رمزية العلم الأردني كعنوان للكرامة والعزة والسيادة الوطنية، وترسيخاً لدور بواسل الجيش العربي في الحفاظ على الراية الأردنية ورفعها عالية في ميادين الشرف والبطولة.

ويُعد جبل أم الدامي، الواقع جنوب المملكة ضمن سلسلة جبال وادي رم، أعلى قمة جبلية في الأردن بارتفاع 1,900 متر فوق سطح البحر

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن راية الوطن ستبقى بإذن الله خفّاقة في عنان السماء، بهمة رجالها وسواعد نشامى ونشميات الجيش العربي، والمخلصين من أبناء الوطن لثرى الأردن العزيز وقيادته الهاشمية المجيدة.