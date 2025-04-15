ماكرون: أكدت لنتنياهو مجددا دعم فرنسا لأمن إسرائيل

ماكرون: أكدت لنتنياهو مجددا دعم فرنسا لأمن إسرائيل
خبرني - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعم بلاده الثابت لأمن إسرائيل وسلامة شعبها، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء المحنة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة.
وأوضح ماكرون أن إطلاق سراح جميع "الرهائن" ظل دائمًا على رأس أولويات فرنسا، إلى جانب نزع سلاح حركة حماس، كجزء من جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة، حسب قوله.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فتح جميع المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية يشكل ضرورة حيوية لسكان غزة، داعيًا إلى تسهيل وصول الإمدادات الطبية والغذائية دون تأخير.
وأضاف ماكرون أن فرنسا تتابع بقلق الأوضاع الإنسانية في القطاع، معتبرًا أن معاناة السكان المدنيين يجب أن تتوقف في أقرب وقت ممكن.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية