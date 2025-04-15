  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ماكرون: أكدت لنتنياهو مجددا دعم فرنسا لأمن إسرائيل

ماكرون: أكدت لنتنياهو مجددا دعم فرنسا لأمن إسرائيل

2025-04-15 08:01:08
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعم بلاده الثابت لأمن إسرائيل وسلامة شعبها، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء المحنة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة.

وأوضح ماكرون أن إطلاق سراح جميع "الرهائن" ظل دائمًا على رأس أولويات فرنسا، إلى جانب نزع سلاح حركة حماس، كجزء من جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة، حسب قوله.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فتح جميع المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية يشكل ضرورة حيوية لسكان غزة، داعيًا إلى تسهيل وصول الإمدادات الطبية والغذائية دون تأخير.

وأضاف ماكرون أن فرنسا تتابع بقلق الأوضاع الإنسانية في القطاع، معتبرًا أن معاناة السكان المدنيين يجب أن تتوقف في أقرب وقت ممكن.

MENAFN15042025000151011027ID1109431730

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث