ماكرون: أكدت لنتنياهو مجددا دعم فرنسا لأمن إسرائيل

خبرني - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعم بلاده الثابت لأمن إسرائيل وسلامة شعبها، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء المحنة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة.

وأوضح ماكرون أن إطلاق سراح جميع "الرهائن" ظل دائمًا على رأس أولويات فرنسا، إلى جانب نزع سلاح حركة حماس، كجزء من جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة، حسب قوله.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فتح جميع المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية يشكل ضرورة حيوية لسكان غزة، داعيًا إلى تسهيل وصول الإمدادات الطبية والغذائية دون تأخير.

وأضاف ماكرون أن فرنسا تتابع بقلق الأوضاع الإنسانية في القطاع، معتبرًا أن معاناة السكان المدنيين يجب أن تتوقف في أقرب وقت ممكن.