مغامرة مجنونة في حفل زفاف.. شاب يتشبث بطائرة هليكوبتر لحظة إقلاعها!

مغامرة مجنونة في حفل زفاف.. شاب يتشبث بطائرة هليكوبتر لحظة إقلاعها!
خبرني - تداولت بعض مواقع الإنترنت مقطع فيديو صادم يظهر قيام شاب كيني بالتعلق بمروحية، أثناء إقلاعها خلال حفل زفاف أحد المشاهير، في مشهد شبيه بأفلام الأكشن.
وأثار شاب كيني يُدعى أبسالوم كوماندو دهشة الحضور خلال حفل زفاف الموسيقي الشهير "إيفانس أوتشينغ"، المعروف فنياً باسم "الأمير إندا"، والذي أقيم في مدينة ميغوري الكينية، وذلك بعدما أقدم على تصرف متهور تمثل في التشبث بمروحية أثناء إقلاعها من موقع الحفل.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى لحظة مغادرة المروحية التابعة لليوتيوبر الشهير أوغا أوبينا، والتي كانت جزءاً من مراسم الزفاف التقليدي الفخم.
وعندما بدأت المروحية بالإقلاع وسط أجواء احتفالية صاخبة بحضور مئات المدعوين، اندفع أبسالوم، وهو من أبناء المنطقة، وقفز متمسكاً بجسم المروحية في محاولة خطرة للتمسك بها أثناء الطيران.
وأمسك أبسالوم بأحد الأجزاء السفلية للطائرة في محاولة يائسة للصعود أو ربما لمجرد لفت الانتباه، ولم ينتبه الطيار في البداية إلى الراكب غير المتوقع، لكن صيحات الحضور المتفاجئين دفعت الطيار إلى الهبوط اضطرارياً في مزرعة قريبة بعد لحظات من التحليق.
لحسن الحظ، نجا أبسالوم من الحادثة دون إصابات خطيرة، حيث تم إنقاذه بعد هبوط المروحية.
وذكر الشاب الذي أقدم على هذه الحركة الخطيرة أنه استمتع بالرحلة، بالرغم من استياء حضور الحفل، الذين طالبوا باعتقاله، لأنه عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.
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