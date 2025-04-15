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مغامرة مجنونة في حفل زفاف.. شاب يتشبث بطائرة هليكوبتر لحظة إقلاعها!

مغامرة مجنونة في حفل زفاف.. شاب يتشبث بطائرة هليكوبتر لحظة إقلاعها!

2025-04-15 07:17:31
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تداولت بعض مواقع الإنترنت مقطع فيديو صادم يظهر قيام شاب كيني بالتعلق بمروحية، أثناء إقلاعها خلال حفل زفاف أحد المشاهير، في مشهد شبيه بأفلام الأكشن.

وأثار شاب كيني يُدعى أبسالوم كوماندو دهشة الحضور خلال حفل زفاف الموسيقي الشهير "إيفانس أوتشينغ"، المعروف فنياً باسم "الأمير إندا"، والذي أقيم في مدينة ميغوري الكينية، وذلك بعدما أقدم على تصرف متهور تمثل في التشبث بمروحية أثناء إقلاعها من موقع الحفل.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى لحظة مغادرة المروحية التابعة لليوتيوبر الشهير أوغا أوبينا، والتي كانت جزءاً من مراسم الزفاف التقليدي الفخم.

وعندما بدأت المروحية بالإقلاع وسط أجواء احتفالية صاخبة بحضور مئات المدعوين، اندفع أبسالوم، وهو من أبناء المنطقة، وقفز متمسكاً بجسم المروحية في محاولة خطرة للتمسك بها أثناء الطيران.

وأمسك أبسالوم بأحد الأجزاء السفلية للطائرة في محاولة يائسة للصعود أو ربما لمجرد لفت الانتباه، ولم ينتبه الطيار في البداية إلى الراكب غير المتوقع، لكن صيحات الحضور المتفاجئين دفعت الطيار إلى الهبوط اضطرارياً في مزرعة قريبة بعد لحظات من التحليق.

لحسن الحظ، نجا أبسالوم من الحادثة دون إصابات خطيرة، حيث تم إنقاذه بعد هبوط المروحية.

وذكر الشاب الذي أقدم على هذه الحركة الخطيرة أنه استمتع بالرحلة، بالرغم من استياء حضور الحفل، الذين طالبوا باعتقاله، لأنه عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

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