مستشفى المقاصد يعالج 403 مرضى بالمجان في جرش

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 نيسان (بترا) - عالج مستشفى المقاصد الخيرية، التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، من خلال فعاليات اليوم الطبي المجاني في منطقة الكفير بمحافظة جرش، 403 مرضى، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتقديم الخدمات الطبية للمجتمعات المحلية.

وقال مدير عام المستشفى، الدكتور بسام الشلول، إن فريقًا طبيًا متخصصًا من مختلف المجالات شارك في هذا اليوم الطبي، الذي أُقيم تحت رعاية مدير عام صندوق الزكاة، الدكتور عبد السميرات، مندوبا عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ضمن فعاليات "ملتقى الوعظ والإرشاد والعمل الخيري".

وبيّن أن الكوادر الطبية أجرت الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة للمراجعين، وتم صرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم، كما جرى تقديم التوعية الصحية للسيدات حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى استخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية (الألتراساوند) لفحص السيدات الحوامل.

وأوضح الشلول أن هذا النشاط يأتي ضمن خطة المستشفى الرامية إلى تقديم الخدمات الطبية المجانية بدعم مباشر من صندوق الزكاة، مشيرًا إلى أن المستشفى نفّذ منذ عام 2018 ما مجموعه 105 أيام طبية مجانية في مختلف محافظات المملكة، تم خلالها معالجة نحو 54 ألف مريض.

-- (بترا)

وهـ/ا ص/ب ط

15/04/2025 09:43:36