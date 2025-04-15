الكويت تجدد رفضها المطلق لاستهداف المرافق الطبية في غزة
عمان 15 نيسان (بترا)- جددت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، تأكيدها ورفضها المطلق لاستهداف المرافق الطبية والمدنية في قطاع غزة، داعيةً المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه وقف هذه الانتهاكات المتكررة، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين، وضمان الحماية الكاملة للمستشفيات والمنشآت الطبية
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للجريمة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، واستهدافه مجددًا مستشفى المعمداني في مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير مرافق حيوية داخل المستشفى، بما في ذلك قسم الجراحة ووحدة العناية المركزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ولأحكام اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المنشآت الصحية والعاملين فيها والمدنيين في أوقات النزاع.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
15/04/2025 09:33:20
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