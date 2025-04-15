‏‏الكويت تجدد رفضها المطلق لاستهداف المرافق الطبية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 نيسان (بترا)- جددت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، تأكيدها ورفضها المطلق لاستهداف المرافق الطبية والمدنية في قطاع غزة، داعيةً المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه وقف هذه الانتهاكات المتكررة، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين، وضمان الحماية الكاملة للمستشفيات والمنشآت الطبية

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للجريمة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، واستهدافه مجددًا مستشفى المعمداني في مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير مرافق حيوية داخل المستشفى، بما في ذلك قسم الجراحة ووحدة العناية المركزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ولأحكام اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المنشآت الصحية والعاملين فيها والمدنيين في أوقات النزاع.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

15/04/2025 09:33:20