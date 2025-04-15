فاعليات البلقاء: يوم العلم يمثل رمزية الدولة بماضيها وحاضرها
السلط 15 نيسان (بترا) -امجد العواملة - أكدت فاعليات في محافظة البلقاء اعتزازها بيوم العلم الأردني الذي يمثل رمزية الدولة بماضيها وحاضرها وما يمثله للأردنيين داخل الوطن وخارجه.
وبين المتحدثون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اعتزازهم بهذه الراية الحاضرة في وجدانهم والرافعة لمعنوياتهم في كل المحافل العربية والدولية بفضل القيادة الهاشمية والجهود الكبيرة التي تبذلها بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال محافظ البلقاء سلمان النجادا انه في يوم العلم الأردني تزدان جبهاتنا برايات العز والفخر والسؤدد مظلات عزٍّ وإباء نستظل بظلّها حاملين رايات المجد لأردننا العظيم، مشيرا الى أننا اليوم ونحن نحتفل بيوم العلم لنعلي علمنا خفاقًا فوق الهامات، مستلهمين من أصالة الأمهات والأجداد أعظم معاني الشموخ والعزة والكبرياء، متمسكين بالقيم والمبادئ المتوارثة نهجًا نسير على خطاه في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة.
وأضاف "في اليوم الوطني للعلم نحمد الله على قائد الوطن ونستذكر الآباء والأجداد وعلى نهجهم نسير بالولاء للراية وللهاشميين أصحاب الرسالة فهم صمام الأمان ورمز العزة والفخار، ونرفع بكل عز وفخر إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني أجمل التهاني وأطيب التبريكات".
بدوره، قال رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة انه في يوم العلم نعبّر عن إيماننا العميق برمز الدولة وهيبتها، ونُحيي إرثًا وطنيًا عريقًا ونجدد ولاءنا للقيادة الهاشمية، وانتماءنا الراسخ لتراب هذا الوطن الغالي.
وأضاف ان العلم الأردني هو تجسيد لتاريخ طويل من النضال والتضحيات يحمل بين طياته قيم العزيمة والإخلاص، ويعكس روح الانتماء والكرامة الوطنية ونستمد منه القوة لمواصلة مسيرة البناء والنهضة، مستندين إلى ثوابتنا الوطنية التي لا تتغير.
وشدد على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة، متمسكين بالعهد، وواثقين بأن الأردن، تحت قيادة جلالة الملك، سيظل صامداً شامخاً، حصناً منيعاً وأرض الخير والعز والازدهار.
من جانبه، أكد رئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس محمد الحياري، أن العلم الأردني "يمثل رمز العزة والكرامة، ويجسد انتماء الأردنيين لوطنهم، وولاءهم لقيادتهم"، معتبرًا إياه "عنوان الهوية الوطنية، وشاهدًا حيًا على تضحيات أبناء الأردن وجنوده البواسل الذين قدموا دماءهم لتبقى الراية خفاقة".
وبين أنه بهذه المناسبة، نفذت البلدية حملة لرفع الأعلام الأردنية وتوزيعها على المواطنين والمحال التجارية، تزامنًا مع احتفالات المملكة، حيث تم توزيع أكثر من 10 آلاف علم بمقاسات مختلفة حتى الآن، مع استمرار الحملة لتعميمها على الشوارع الرئيسية.
وأضاف الحياري أن "الأردن كان وما زال عامرًا برجاله وفرسانه الذين تعهدوا بحماية العلم وصونه، وواجهوا كل محاولات النيل منه عبر السنين، فبقي خفاقًا بفضل دمائهم الطاهرة التي روت تراب الوطن".
وأشار إلى أن البلدية تعمل على تحضير "موكب العلم الأردني"، غدا الموافق 16 نيسان الحالي، الذي سينطلق من مبنى البلدية باتجاه محافظة البلقاء، وبمشاركة رسمية وشعبية، لتأكيد التلاحم بين المجتمع وقيادته وترسيخ قيم الانتماء لدى الأجيال، وتعزيز الفخر بالرمز الوطني الذي يجسد مسيرة البناء والتضحيات.
من جهته، قال منسق هيىة شباب كلنا الاردن في البلقاء مهند الواكد ان يوم العلم الاردني، يوم نبيل مشرف ورمز لرفعة الوطن وكرامة أبنائه، حيث اعتمد العلم الاردني بشكله الحالي اعتبارا من تاريخ 16/ 4/ 1928 وهو مستمد من راية الثورة العربية الكبرى.
واشار الواكد إلى أن التاريخ الاردني سطر بطولات وأمجاد ومواقف عبر تاريخ الدولة الاردنية، وحق علينا أن يبقى هذا العلم مرفوعا مصانا عاليا خفاقا، داعيا ان يحفظ الله الوطن وقائده بخير وعزة ورفعة.
-- (بترا)
أع/اص/ب ط
15/04/2025 09:26:57
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