فاعليات البلقاء: يوم العلم يمثل رمزية الدولة بماضيها وحاضرها

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 15 نيسان (بترا) -امجد العواملة - أكدت فاعليات في محافظة البلقاء اعتزازها بيوم العلم الأردني الذي يمثل رمزية الدولة بماضيها وحاضرها وما يمثله للأردنيين داخل الوطن وخارجه.

وبين المتحدثون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اعتزازهم بهذه الراية الحاضرة في وجدانهم والرافعة لمعنوياتهم في كل المحافل العربية والدولية بفضل القيادة الهاشمية والجهود الكبيرة التي تبذلها بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال محافظ البلقاء سلمان النجادا انه في يوم العلم الأردني تزدان جبهاتنا برايات العز والفخر والسؤدد مظلات عزٍّ وإباء نستظل بظلّها حاملين رايات المجد لأردننا العظيم، مشيرا الى أننا اليوم ونحن نحتفل بيوم العلم لنعلي علمنا خفاقًا فوق الهامات، مستلهمين من أصالة الأمهات والأجداد أعظم معاني الشموخ والعزة والكبرياء، متمسكين بالقيم والمبادئ المتوارثة نهجًا نسير على خطاه في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة.

وأضاف "في اليوم الوطني للعلم نحمد الله على قائد الوطن ونستذكر الآباء والأجداد وعلى نهجهم نسير بالولاء للراية وللهاشميين أصحاب الرسالة فهم صمام الأمان ورمز العزة والفخار، ونرفع بكل عز وفخر إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني أجمل التهاني وأطيب التبريكات".

بدوره، قال رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة انه في يوم العلم نعبّر عن إيماننا العميق برمز الدولة وهيبتها، ونُحيي إرثًا وطنيًا عريقًا ونجدد ولاءنا للقيادة الهاشمية، وانتماءنا الراسخ لتراب هذا الوطن الغالي.

وأضاف ان العلم الأردني هو تجسيد لتاريخ طويل من النضال والتضحيات يحمل بين طياته قيم العزيمة والإخلاص، ويعكس روح الانتماء والكرامة الوطنية ونستمد منه القوة لمواصلة مسيرة البناء والنهضة، مستندين إلى ثوابتنا الوطنية التي لا تتغير.

وشدد على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة، متمسكين بالعهد، وواثقين بأن الأردن، تحت قيادة جلالة الملك، سيظل صامداً شامخاً، حصناً منيعاً وأرض الخير والعز والازدهار.

من جانبه، أكد رئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس محمد الحياري، أن العلم الأردني "يمثل رمز العزة والكرامة، ويجسد انتماء الأردنيين لوطنهم، وولاءهم لقيادتهم"، معتبرًا إياه "عنوان الهوية الوطنية، وشاهدًا حيًا على تضحيات أبناء الأردن وجنوده البواسل الذين قدموا دماءهم لتبقى الراية خفاقة".

وبين أنه بهذه المناسبة، نفذت البلدية حملة لرفع الأعلام الأردنية وتوزيعها على المواطنين والمحال التجارية، تزامنًا مع احتفالات المملكة، حيث تم توزيع أكثر من 10 آلاف علم بمقاسات مختلفة حتى الآن، مع استمرار الحملة لتعميمها على الشوارع الرئيسية.

وأضاف الحياري أن "الأردن كان وما زال عامرًا برجاله وفرسانه الذين تعهدوا بحماية العلم وصونه، وواجهوا كل محاولات النيل منه عبر السنين، فبقي خفاقًا بفضل دمائهم الطاهرة التي روت تراب الوطن".

وأشار إلى أن البلدية تعمل على تحضير "موكب العلم الأردني"، غدا الموافق 16 نيسان الحالي، الذي سينطلق من مبنى البلدية باتجاه محافظة البلقاء، وبمشاركة رسمية وشعبية، لتأكيد التلاحم بين المجتمع وقيادته وترسيخ قيم الانتماء لدى الأجيال، وتعزيز الفخر بالرمز الوطني الذي يجسد مسيرة البناء والتضحيات.

من جهته، قال منسق هيىة شباب كلنا الاردن في البلقاء مهند الواكد ان يوم العلم الاردني، يوم نبيل مشرف ورمز لرفعة الوطن وكرامة أبنائه، حيث اعتمد العلم الاردني بشكله الحالي اعتبارا من تاريخ 16/ 4/ 1928 وهو مستمد من راية الثورة العربية الكبرى.

واشار الواكد إلى أن التاريخ الاردني سطر بطولات وأمجاد ومواقف عبر تاريخ الدولة الاردنية، وحق علينا أن يبقى هذا العلم مرفوعا مصانا عاليا خفاقا، داعيا ان يحفظ الله الوطن وقائده بخير وعزة ورفعة.

-- (بترا)

أع/اص/ب ط

15/04/2025 09:26:57