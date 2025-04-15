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ارتفاع أسعار النفط مدعومة بإعفاءات جمركية جديدة

ارتفاع أسعار النفط مدعومة بإعفاءات جمركية جديدة

2025-04-15 03:26:12
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 نيسان (بترا) - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بإعفاءات جمركية جديدة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وانتعاش واردات النفط الخام الصينية.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا، أي ما يعادل 0.42 بالمئة، لتصل إلى 65.15 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتًا، أو ما يعادل 0.42 بالمئة أيضا، ليصل إلى 61.79 دولار.
-- (بترا)
رصد/أغ/ا ص/ب ط
15/04/2025 09:15:01

MENAFN15042025000117011021ID1109430539

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