ارتفاع أسعار النفط مدعومة بإعفاءات جمركية جديدة

ارتفاع أسعار النفط مدعومة بإعفاءات جمركية جديدة
عمان 15 نيسان (بترا) - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بإعفاءات جمركية جديدة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وانتعاش واردات النفط الخام الصينية.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا، أي ما يعادل 0.42 بالمئة، لتصل إلى 65.15 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتًا، أو ما يعادل 0.42 بالمئة أيضا، ليصل إلى 61.79 دولار.
-- (بترا)
رصد/أغ/ا ص/ب ط
15/04/2025 09:15:01
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