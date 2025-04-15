فاعليات مادبا تؤكد رمزية العلم في وجدان الأردنيين

فاعليات مادبا تؤكد رمزية العلم في وجدان الأردنيين
مادبا 15 نيسان (بترا) - أكدت فاعليات رسمية وشعبية في محافظة مادبا رمزية العلم في وجدان الأردنيين الذي يعبر عن قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة والاعتزاز بتاريخ الآباء والأجداد الذين اسهموا في بناء الوطن.
وقال محافظ مادبا فيصل المساعيد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان العلم الأردني هو الرمز الخالد الذي يجسد تاريخا عريقا لامتنا ويحكي قصة مسيرتنا الوطنية المشرفة ووحدتنا المتينة التي لا تهتز، مشددا على ان العلم يعبر عن قيم الكرامة والعزة والسيادة ويجسد حكمة القيادة الهاشمية التي حرصت على صون الوطن وحماية مكتسباته في إقليم يعج بالأزمات والحروب.
وأضاف ان قيادتنا الهاشمية أكدت قدرتها الاستثنائية على الحفاظ على امن الوطن واستقراره وسط إقليم ملتهب بحنكة سياسية نادرة ورؤية واعية، مؤكدا فخر الأردنيين بوحدتهم الوطنية المتجذرة، وجدد العهد بذكرى يوم العلم بالولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية.
من جانبه، قال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح إن يوم العلم يحمل قيمة ورمزية خاصة في نفوس الأردنيين تجسد قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة، ونقف بهذه المناسبة بإجلال وتقدير لتضحيات الآباء والأجداد الذين حافظوا على هذه الراية خفاقة عالية والتي ستبقى عالية خفاقة بهمة الأردنيين ووحدتهم وإخلاصهم وسط جملة من التحديات التي تواجه الوطن في الداخل والخارج.
وأضاف ان بلدية مادبا أعدت خطة متكاملة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة من خلال تركيب أعلى سارية للعلم في مادبا بارتفاع 60 مترا وتركيب الأعلام الأردنية في مختلف الشوارع والساحات وتنظيم الاحتفالات الخاصة بهذه المناسبة.
وقال رئيس بلدية ذيبان الجديدة نصر الرواحنة إن العلم الأردني رمز للأردنيين يعبرون من خلاله عن ولائهم للقيادة الهاشمية وانتمائهم لتراب الوطن الطهور.
وأضاف ان بلدية ذيبان حرصت على إقامة مظاهر احتفالية بهذه المناسبة العزيزة من خلال رفع العلم الأردني في مختلف الشوارع والساحات العامة والمواقع السياحية والأثرية وتوزيع الأعلام على المواطنين، مؤكدا ان هذا الوقت العصيب الذي يمر به الوطن وسط إقليم ملتهب، نحن في امس الحاجة الى تأكيد رمزية العلم وأهميته.
بدوره، أكد عميد كلية الحقوق في جامعة الاسراء الدكتور محمود الشوابكة ان الاردنيين وهم يحتفلون بيوم العلم الاردني راية الوطن ورمز العزة والكرامة يستذكرون تضحيات الاباء الذين أسسوا هذا الحمى العربي على مبادئ النهضة العربية الكبرى التي اطلقها الشريف حسين وتأسس هذا الوطن على يد الملك المؤسس عبدالله الأول لتستمر المسيرة حتى غدا وطننا واحة استقرار وسط محيط ملتهب.
واضاف ان احتفالنا بيوم العلم يستدعي العمل على صون وحدتنا والحفاظ على وطننا لنعلي بنيانه ليبقى قلعة منيعة في وجه الصعاب والتحديات في ظل ما تشهده منطقتنا من اضطراب كبير وغطرسة اسرائيلية فاقت الحدود لنحافظ على ما حافظ عليه الاباء وندفع العاديات واهل السوء ولنكون اهلا لعون اشقائنا غربي النهر.
من جهتها، قالت الاستاذة في جامعة الزيتونة الاردنية الدكتورة نجوى قبيلات ان يوم العلم الأردني يعد مناسبة وطنية مجيدة، نجدد فيها ولاءنا للوطن، وانتماءنا للقيادة الهاشمية الحكيمة ففي هذا اليوم، كما في كل يوم، نرفع علمنا عاليًا بكل فخر واعتزاز، فهو ليس مجرد راية، بل شاهد على تاريخ وطن عريق، وبطولات قيادة جسورة، وتضحيات أجداد سطروا أروع معاني الفداء، ووحدة شعب لا تنكسر.
واضافت إن العلم الأردني هو عنوان الهوية الوطنية التي توحدنا تحت راية الأمن والاستقرار، وتذكرنا دائمًا أن حب الوطن بالعمل الصادق لبناء هذا الوطن ورفعته، والمسؤولية، والوفاء.
وقال نائب رئيس بلدية مادبا الكبرى سابقا المحامي اكثم حدادين ان في ألوان العلم الاردني معاني عميقة وجذورًا تاريخية راسخة؛ فالسواد يرمز للدولة العباسية، والأبيض للأموية، والأخضر للفاطمية، أما الأحمر فيجسد الثورة العربية الكبرى، وتتوسطه نجمة سباعية مشرقة، تمثل سورة الفاتحة، مؤكدا ان احتفالنا بيوم العلم هو تعبير عن التقدير لهذا الرمز الخالد، وتجسيد لروح الانتماء الحقيقي، ودافع للعمل الجاد من أجل نهضة وطننا العزيز وتقدمه.
وشدد على اهمية تنشئة الأجيال على احترام العلم وتعظيم رمزيته كجزء محوري من الرسالة التربوية، فمن خلال ترسيخ قيم الانتماء منذ الطفولة، يبدأ بناء المواطن الصالح، مؤكدا اهمية دمج رمزية العلم في المناهج والأنشطة المدرسية بما يسهم في بناء جيل واعٍ، يُدرك أهمية تاريخه، ويحترم رموزه، ويعمل بإخلاص من أجل رفعة الأردن.
من جانبه، بين مدير ثقافة محافظ مادبا محمد الرواحنة ان الاحتفال بيوم العلم الاردني يعبر عن ثقافة عميقة باهمية الولاء والانتماء والرمزية لهوية الوطن، مبينا ان مديرية ثقافة مادبا اعدت خطة للاحتفال بيوم العلم الأردني باقامة فعاليات تعبر عن اهمية هذه المناسبة على قلوب جميع الأردنيين.
-- (بترا)
ج ب/اص/ب ط
15/04/2025 09:14:13
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية