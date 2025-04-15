فاعليات مادبا تؤكد رمزية العلم في وجدان الأردنيين

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 15 نيسان (بترا) - أكدت فاعليات رسمية وشعبية في محافظة مادبا رمزية العلم في وجدان الأردنيين الذي يعبر عن قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة والاعتزاز بتاريخ الآباء والأجداد الذين اسهموا في بناء الوطن.

وقال محافظ مادبا فيصل المساعيد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان العلم الأردني هو الرمز الخالد الذي يجسد تاريخا عريقا لامتنا ويحكي قصة مسيرتنا الوطنية المشرفة ووحدتنا المتينة التي لا تهتز، مشددا على ان العلم يعبر عن قيم الكرامة والعزة والسيادة ويجسد حكمة القيادة الهاشمية التي حرصت على صون الوطن وحماية مكتسباته في إقليم يعج بالأزمات والحروب.

وأضاف ان قيادتنا الهاشمية أكدت قدرتها الاستثنائية على الحفاظ على امن الوطن واستقراره وسط إقليم ملتهب بحنكة سياسية نادرة ورؤية واعية، مؤكدا فخر الأردنيين بوحدتهم الوطنية المتجذرة، وجدد العهد بذكرى يوم العلم بالولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية.

من جانبه، قال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح إن يوم العلم يحمل قيمة ورمزية خاصة في نفوس الأردنيين تجسد قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة، ونقف بهذه المناسبة بإجلال وتقدير لتضحيات الآباء والأجداد الذين حافظوا على هذه الراية خفاقة عالية والتي ستبقى عالية خفاقة بهمة الأردنيين ووحدتهم وإخلاصهم وسط جملة من التحديات التي تواجه الوطن في الداخل والخارج.

وأضاف ان بلدية مادبا أعدت خطة متكاملة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة من خلال تركيب أعلى سارية للعلم في مادبا بارتفاع 60 مترا وتركيب الأعلام الأردنية في مختلف الشوارع والساحات وتنظيم الاحتفالات الخاصة بهذه المناسبة.

وقال رئيس بلدية ذيبان الجديدة نصر الرواحنة إن العلم الأردني رمز للأردنيين يعبرون من خلاله عن ولائهم للقيادة الهاشمية وانتمائهم لتراب الوطن الطهور.

وأضاف ان بلدية ذيبان حرصت على إقامة مظاهر احتفالية بهذه المناسبة العزيزة من خلال رفع العلم الأردني في مختلف الشوارع والساحات العامة والمواقع السياحية والأثرية وتوزيع الأعلام على المواطنين، مؤكدا ان هذا الوقت العصيب الذي يمر به الوطن وسط إقليم ملتهب، نحن في امس الحاجة الى تأكيد رمزية العلم وأهميته.

بدوره، أكد عميد كلية الحقوق في جامعة الاسراء الدكتور محمود الشوابكة ان الاردنيين وهم يحتفلون بيوم العلم الاردني راية الوطن ورمز العزة والكرامة يستذكرون تضحيات الاباء الذين أسسوا هذا الحمى العربي على مبادئ النهضة العربية الكبرى التي اطلقها الشريف حسين وتأسس هذا الوطن على يد الملك المؤسس عبدالله الأول لتستمر المسيرة حتى غدا وطننا واحة استقرار وسط محيط ملتهب.

واضاف ان احتفالنا بيوم العلم يستدعي العمل على صون وحدتنا والحفاظ على وطننا لنعلي بنيانه ليبقى قلعة منيعة في وجه الصعاب والتحديات في ظل ما تشهده منطقتنا من اضطراب كبير وغطرسة اسرائيلية فاقت الحدود لنحافظ على ما حافظ عليه الاباء وندفع العاديات واهل السوء ولنكون اهلا لعون اشقائنا غربي النهر.

من جهتها، قالت الاستاذة في جامعة الزيتونة الاردنية الدكتورة نجوى قبيلات ان يوم العلم الأردني يعد مناسبة وطنية مجيدة، نجدد فيها ولاءنا للوطن، وانتماءنا للقيادة الهاشمية الحكيمة ففي هذا اليوم، كما في كل يوم، نرفع علمنا عاليًا بكل فخر واعتزاز، فهو ليس مجرد راية، بل شاهد على تاريخ وطن عريق، وبطولات قيادة جسورة، وتضحيات أجداد سطروا أروع معاني الفداء، ووحدة شعب لا تنكسر.

واضافت إن العلم الأردني هو عنوان الهوية الوطنية التي توحدنا تحت راية الأمن والاستقرار، وتذكرنا دائمًا أن حب الوطن بالعمل الصادق لبناء هذا الوطن ورفعته، والمسؤولية، والوفاء.

وقال نائب رئيس بلدية مادبا الكبرى سابقا المحامي اكثم حدادين ان في ألوان العلم الاردني معاني عميقة وجذورًا تاريخية راسخة؛ فالسواد يرمز للدولة العباسية، والأبيض للأموية، والأخضر للفاطمية، أما الأحمر فيجسد الثورة العربية الكبرى، وتتوسطه نجمة سباعية مشرقة، تمثل سورة الفاتحة، مؤكدا ان احتفالنا بيوم العلم هو تعبير عن التقدير لهذا الرمز الخالد، وتجسيد لروح الانتماء الحقيقي، ودافع للعمل الجاد من أجل نهضة وطننا العزيز وتقدمه.

وشدد على اهمية تنشئة الأجيال على احترام العلم وتعظيم رمزيته كجزء محوري من الرسالة التربوية، فمن خلال ترسيخ قيم الانتماء منذ الطفولة، يبدأ بناء المواطن الصالح، مؤكدا اهمية دمج رمزية العلم في المناهج والأنشطة المدرسية بما يسهم في بناء جيل واعٍ، يُدرك أهمية تاريخه، ويحترم رموزه، ويعمل بإخلاص من أجل رفعة الأردن.

من جانبه، بين مدير ثقافة محافظ مادبا محمد الرواحنة ان الاحتفال بيوم العلم الاردني يعبر عن ثقافة عميقة باهمية الولاء والانتماء والرمزية لهوية الوطن، مبينا ان مديرية ثقافة مادبا اعدت خطة للاحتفال بيوم العلم الأردني باقامة فعاليات تعبر عن اهمية هذه المناسبة على قلوب جميع الأردنيين.

-- (بترا)

ج ب/اص/ب ط

15/04/2025 09:14:13