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الزرقاء: عطاء لتأهيل شوارع ام رمانة وبيرين والعالوك

الزرقاء: عطاء لتأهيل شوارع ام رمانة وبيرين والعالوك

2025-04-15 03:26:06
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 15 نيسان (بترا) - أعلن عضو مجلس محافظة الزرقاء حسين الغويري عن اعتماد عطاء لتنفيذ مشروع تأهيل وتعبيد طرق في منطقتي ام رمانة (مقام عيسى) وبيرين العالوك بتكلفة إجمالية تبلغ 200 ألف دينار، وذلك ضمن جهود المجلس لمعالجة التحديات المرورية وتحسين البنية التحتية.
وقال الغويري في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان اعتماد العطاء لتنفيذ المشروع يأتي بعد متابعات مكثفة من مجلس المحافظة، موضحا انه يتضمن قشط الطبقات الإسفلتية التالفة مع تركيز على المناطق الأكثر تضررًا.
وأشار الى ان المباشرة في العمل ستتم خلال أسبوعين.
-- (بترا)
ن ش/ا ص/ب ط
15/04/2025 09:00:41

MENAFN15042025000117011021ID1109430537

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