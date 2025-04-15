الزرقاء: عطاء لتأهيل شوارع ام رمانة وبيرين والعالوك

الزرقاء: عطاء لتأهيل شوارع ام رمانة وبيرين والعالوك
الزرقاء 15 نيسان (بترا) - أعلن عضو مجلس محافظة الزرقاء حسين الغويري عن اعتماد عطاء لتنفيذ مشروع تأهيل وتعبيد طرق في منطقتي ام رمانة (مقام عيسى) وبيرين العالوك بتكلفة إجمالية تبلغ 200 ألف دينار، وذلك ضمن جهود المجلس لمعالجة التحديات المرورية وتحسين البنية التحتية.
وقال الغويري في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان اعتماد العطاء لتنفيذ المشروع يأتي بعد متابعات مكثفة من مجلس المحافظة، موضحا انه يتضمن قشط الطبقات الإسفلتية التالفة مع تركيز على المناطق الأكثر تضررًا.
وأشار الى ان المباشرة في العمل ستتم خلال أسبوعين.
-- (بترا)
ن ش/ا ص/ب ط
15/04/2025 09:00:41
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