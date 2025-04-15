طيران ناس يطلق رحلات إلى جنيف وميلان وكراكوف وريزا والدار البيضاء

MENAFN - Asdaf News) أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن اطلاق خمس وجهات جديدة، تشمل كل من مدينة ميلان الإيطالية، وجنيف السويسرية، وكراكوف، ثاني أكبر مدينة في بولندا، ومدينة ريزا التركية على ساحل البحر الأسود والدار البيضاء في المملكة المغربية، إضافة إلى إطلاق خط سير بين جدة والعلمين في الساحل الشمالي بمصر ضمن أكثر من 20 وجهة صيفية حول العالم لطيران ناس في العام 2025، معززًا بذلك شبكة وجهاته، وموفرًا المزيد من خيارات السفر لضيوفه.

واعتباراً من 21 يونيو، سيطلق طيران ناس أربع رحلات أسبوعية مباشرة جديدة بين جدة والعلمين، لتضاف إلى خط السير القائم من الرياض إلى العلمين. وفي يوم الاثنين، 23 يونيو، سيبدأ طيران ناس تسيير رحلات مباشرة إلى ريزا، أحدث وجهاته الصيفية في تركيا. وسيتم ربط المدينة الواقعة على الجزء الشرقي من ساحل البحر الأسود في تركيا بأربع رحلات من الرياض، على أن يتبعها في 27 يونيو ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة من جدة.

واعتباراً من 24 يونيو، سوف تحلق ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين الرياض ومدينة جنيف السويسرية. وبدءاً من 26 يونيو، يربط طيران ناس الرياض بمدينة ميلان عبر ثلاث رحلات أسبوعياً. وفي اليوم التالي، تنطلق ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين الرياض وكراكوف البولندية، ليصبح طيران ناس أول ناقل وطني سعودي يصل إلى الجمهورية البولندية.

وبعد إضافة هذه الوجهات الجديدة في صيف 2025، ستتوسع شبكة وجهات طيران ناس الصيفية لتصل إلى أكثر من 20 مدينة تنتشر عبر أفريقيا وأوروبا وآسيا، بما في ذلك الوجهات الحالية التي تشمل العلمين، والغردقة، وشرم الشيخ، وسراييفو، وسالزبورغ، وتيرانا، وفيينا، وبراغ، وأنطاليا، وبودروم، وإسطنبول، وطرابزون، وباتومي، وباكو، وتبليسي، وصلالة.

ويمكن لضيوف طيران ناس حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الالكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

ويشغّل طيران ناس 139 خطاً جوياً إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتوائم مع أهداف رؤية السعودية 2030.