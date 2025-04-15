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ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي

ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي

2025-04-15 03:15:05
(MENAFN- Al-Bayan) ">أظهرت بيانات نشرت اليوم الثلاثاء نمو صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع الطلب من الدول الآسيوية، بينما انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بدرجة حادة قبل بدء فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السيارات.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن قيمة الصادرات من السيارات خلال الشهر الماضي بلغت 24.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.1% سنويا.

وأضافت الوزارة أن هذه الزيادة جاءت للشهر الثاني على التوالي، وهي ثاني أعلى قيمة للصادرات على الإطلاق في أي من أشهر مارس.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى انخفاض حجم الصادرات بنسبة 4.2% إلى 240874 سيارة.

في الوقت نفسه انخفضت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 1.3% سنويا إلى 02.2 مليار دولار في مارس. في حين زاد عددها بنسبة 8.5% إلى 68760 سيارة.

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