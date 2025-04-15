سفن حربية بلا قبطان.. هل بدأ عصر الجيوش الذكية؟

MENAFN - Al-Bayan) ">في خطوة تكنولوجية لافتة، تعمل شركة ناشئة تُدعى "Blue Water Autonomy"، أسسها قدامى محاربين من البحرية الأمريكية، على تطوير سفينة ذاتية القيادة بطول 100 قدم وقادرة على حمل 100 طن، أي ما يعادل حمولة 50 سيارة تقريبًا، دون الحاجة إلى قبطان أو طاقم بشري على متنها.

وبحسب تقرير نشرته بلومبرغ، حصلت الشركة، التي تتخذ من بوسطن مقرًا لها، على تمويل بقيمة 14 مليون دولار، وتسعى إلى تصنيع سفن حربية مستقلة قادرة على الإبحار لعدة أشهر في بيئات بحرية معقدة، مثل مناطق النزاع أو المهام الاستخباراتية، دون الحاجة إلى الاتصال المستمر عبر الأقمار الصناعية أو نظام GPS.

تعكس هذه الخطوة جزءًا من توجه أوسع يشهده وادي السيليكون، حيث تُضخ المليارات في شركات التكنولوجيا الدفاعية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقلة في البر والبحر.

ومن بين هذه الشركات أيضًا "Saronic Technologies"، التي جمعت مؤخرًا 600 مليون دولار، و"Saildrone"، التي تُشغّل أسطولًا من القوارب الشراعية الذاتية، وكذلك "Anduril Industries" التي كشفت عن غواصة مسيّرة جديدة على هيئة طوربيد تحمل اسم "Copperhead".

الرئيس التنفيذي لشركة بلو ووتر، رايلان هاميلتون، شبه المشروع بسفن "ليبرتي" التي بُنيت خلال الحرب العالمية الثانية، مؤكدًا أن شركته تهدف إلى بناء هذه السفن بوتيرة سريعة وعلى نطاق واسع.

وأضاف: "البحرية بحاجة إلى مئات من هذه السفن، ولا مجال للخطأ. آخر ما تحتاجه القوات هو سفينة معطلة في قلب المحيط".

ورغم الطموحات الكبيرة، لا تزال الشركات الناشئة تواجه تحديات، منها صعوبة الفوز بعقود من وزارة الدفاع الأمريكية، إضافة إلى عوامل بيئية وتقنية مثل ملوحة المياه والعواصف التي قد تؤثر على الأنظمة ذاتية التشغيل.

وتأتي هذه التطورات في وقت يزداد فيه التوتر الجيوسياسي، خصوصًا مع الصين وروسيا، ما أدى إلى عودة الاهتمام الوطني الأمريكي ببناء السفن، بدعم من قرارات رئاسية وتحقيقات حكومية في أسباب تأخر البحرية الأمريكية عن منافسيها في هذا المجال.