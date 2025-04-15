لماذا ترتفع الحرارة في الأماكن المزدحمة؟ طبيب يجيب

لماذا ترتفع الحرارة في الأماكن المزدحمة؟ طبيب يجيب
وخلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" عبر قناة صدى البلد، أوضح موافي أن "كل متر مسطح من جسم الإنسان يحرق حوالي 40 سعرة حرارية في الساعة"، مشيرًا إلى أن هذه الطاقة المنبعثة ترفع حرارة المكان المحيط، وتعرف طبيًا باسم معدل الاحتراق.
ولزيادة معدل الحرق، نصح بممارسة الرياضة اليومية، حيث تساهم في تعزيز قدرة الجسم على حرق السعرات حتى أثناء الراحة، ما يساعد على خفض الوزن وتحسين الصحة.
الكونسلتو
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