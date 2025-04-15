لماذا ترتفع الحرارة في الأماكن المزدحمة؟ طبيب يجيب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فسّر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن ارتفاع درجات الحرارة في الأماكن المزدحمة لا يعود إلى عملية الزفير كما يعتقد البعض، بل سببه السعرات الحرارية التي يحرقها جسم الإنسان.



وخلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" عبر قناة صدى البلد، أوضح موافي أن "كل متر مسطح من جسم الإنسان يحرق حوالي 40 سعرة حرارية في الساعة"، مشيرًا إلى أن هذه الطاقة المنبعثة ترفع حرارة المكان المحيط، وتعرف طبيًا باسم معدل الاحتراق.



ولزيادة معدل الحرق، نصح بممارسة الرياضة اليومية، حيث تساهم في تعزيز قدرة الجسم على حرق السعرات حتى أثناء الراحة، ما يساعد على خفض الوزن وتحسين الصحة.

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