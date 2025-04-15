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نصائح لتقوية المناعة في الربيع

نصائح لتقوية المناعة في الربيع

2025-04-15 03:14:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع تقلبات الطقس وانتشار حبوب اللقاح في فصل الربيع، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والحساسية الموسمية، ما يستدعي تعزيز الجهاز المناعي لمواجهة هذه التحديات، بحسب ما أوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي.


وأشار حتة إلى أهمية اتباع نمط حياة صحي ومتوازن، لافتًا إلى أن تقوية المناعة تبدأ من نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه الطازجة، خاصة تلك الغنية بفيتامين C وA والزنك، مع ضرورة شرب كميات كافية من الماء يوميًا.


وأكد على أهمية النوم الكافي لمدة لا تقل عن 7 ساعات، وممارسة الرياضة بانتظام، لدورها في تنشيط الدورة الدموية وتحفيز مناعة الجسم.


كما شدد على تقليل السكريات والوجبات السريعة، وتجنب التدخين، والابتعاد عن الأماكن المليئة بالغبار والهواء الملوث، خاصة في أيام الرياح، لتقليل فرص الإصابة بالحساسية.


واختتم نصائحه بالتأكيد على أهمية غسل اليدين جيدًا وتجنب الأماكن المزدحمة، خصوصًا في ذروة موسم الحساسية، حفاظًا على صحة الجهاز التنفسي.

الكونسلتو

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