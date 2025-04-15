ترامب يحذر إيران ويهدد بعواقب شديدة

ترامب يحذر إيران ويهدد بعواقب شديدة
ووصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها "راديكالية"، مشيرا إلى أن السماح لها بامتلاك سلاح نووي يشكل خطرا كبيرا.
وأوضح ترامب أن إيران تتقدم بسرعة في برنامجها النووي، مما يستدعي تحركا فوريا. وأضاف أن أي إجراء تتخذه الولايات المتحدة لن يكون لمصلحتها فقط، بل لمصلحة العالم أجمع.
وخلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب: "أعتقد أن بإمكان إيران أن تصبح دولة عظيمة إذا تخلت عن فكرة السلاح النووي، لكنها لن تحقق ذلك أبدا إذا سعت إلى امتلاكه".
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه كل من إيران والولايات المتحدة، السبت الماضي، عن إجراء محادثات "إيجابية" و"بناءة" في عُمان.
ومن المقرر أن تعقد جولة ثانية من المفاوضات السبت المقبل، بينما أفاد مصدر مطلع بأن الاجتماع قد يُعقد في العاصمة الإيطالية روما.
RT
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