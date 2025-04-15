  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ترامب يحذر إيران ويهدد بعواقب شديدة

ترامب يحذر إيران ويهدد بعواقب شديدة

2025-04-15 03:14:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على إيران التخلي عن أي طموح لامتلاك أسلحة نووية، محذرا من أن استمرارها في هذا المسار قد يعرضها لرد عسكري قاسٍ.
ووصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها "راديكالية"، مشيرا إلى أن السماح لها بامتلاك سلاح نووي يشكل خطرا كبيرا.
وأوضح ترامب أن إيران تتقدم بسرعة في برنامجها النووي، مما يستدعي تحركا فوريا. وأضاف أن أي إجراء تتخذه الولايات المتحدة لن يكون لمصلحتها فقط، بل لمصلحة العالم أجمع.


وخلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب: "أعتقد أن بإمكان إيران أن تصبح دولة عظيمة إذا تخلت عن فكرة السلاح النووي، لكنها لن تحقق ذلك أبدا إذا سعت إلى امتلاكه".


يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه كل من إيران والولايات المتحدة، السبت الماضي، عن إجراء محادثات "إيجابية" و"بناءة" في عُمان.


ومن المقرر أن تعقد جولة ثانية من المفاوضات السبت المقبل، بينما أفاد مصدر مطلع بأن الاجتماع قد يُعقد في العاصمة الإيطالية روما.

RT

MENAFN15042025000208011052ID1109430450

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث