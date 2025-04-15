ترامب يحذر إيران ويهدد بعواقب شديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على إيران التخلي عن أي طموح لامتلاك أسلحة نووية، محذرا من أن استمرارها في هذا المسار قد يعرضها لرد عسكري قاسٍ.ووصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها "راديكالية"، مشيرا إلى أن السماح لها بامتلاك سلاح نووي يشكل خطرا كبيرا.وأوضح ترامب أن إيران تتقدم بسرعة في برنامجها النووي، مما يستدعي تحركا فوريا. وأضاف أن أي إجراء تتخذه الولايات المتحدة لن يكون لمصلحتها فقط، بل لمصلحة العالم أجمع.



وخلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب: "أعتقد أن بإمكان إيران أن تصبح دولة عظيمة إذا تخلت عن فكرة السلاح النووي، لكنها لن تحقق ذلك أبدا إذا سعت إلى امتلاكه".



يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه كل من إيران والولايات المتحدة، السبت الماضي، عن إجراء محادثات "إيجابية" و"بناءة" في عُمان.



ومن المقرر أن تعقد جولة ثانية من المفاوضات السبت المقبل، بينما أفاد مصدر مطلع بأن الاجتماع قد يُعقد في العاصمة الإيطالية روما.

RT