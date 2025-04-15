هل الأرز البني آمن للأطفال دائما؟.. خبير تغذية يوضح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الدكتور هاني أبو النجا، أستاذ التغذية العلاجية، أن الأرز البني يتمتع بقيمة غذائية أعلى من الأرز الأبيض، لاحتوائه على نسب أكبر من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين "ب" والمغنيسيوم.



وأوضح في تصريحاته لموقع الكونسلتو أن الأرز البني يحتفظ بمكوناته الغذائية لكونه لا يمر بمراحل تصنيع طويلة، كما أنه غني بالألياف والدهون الصحية، ما يجعله خيارًا مثاليًا في الأنظمة الصحية، خصوصًا للأطفال.



وأشار إلى إمكانية مزج الأرز البني بالأبيض للحصول على توازن في النكهة والقيمة الغذائية، مع التأكيد على أن الكمية المتناولة هي العامل الأهم، وليس نوع الأرز فقط.



لكن حذر أبو النجا من أن نسبة الألياف المرتفعة في الأرز البني قد لا تكون مناسبة لبعض الأطفال، خاصة ممن يعانون من مشاكل هضمية، حيث قد تسبب الانتفاخ أو الغازات.



كما نبه إلى أن كلا نوعي الأرز قد يتعرضان للتلوث بـالمعادن الثقيلة كالرصاص، إذا زُرعا في بيئات ملوثة، ما يشكل خطرًا على صحة الأطفال.



وفي الختام، شدد على ضرورة شراء الأرز من مصادر موثوقة لتفادي التلوث وضمان جودة وسلامة الغذاء.

الكونسلتو