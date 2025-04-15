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بعد إغلاق لساعات .. الاحتلال يعيد فتح حواجز أريحا

بعد إغلاق لساعات .. الاحتلال يعيد فتح حواجز أريحا

2025-04-15 03:14:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فتح مداخل ومخارج مدينة أريحا بعد إغلاقها لساعات ومنع الدخول والخروج منها.
وأوضحت مصادر أمنية، أن الاحتلال أعاد فتح حواجزه العسكرية بعد إغلاق استمر لأكثر من 6 ساعات عند مداخل المدينة بكلا الاتجاهين، اضطر خلالها عشرات الفلسطينيين للنوم في مركباتهم.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية عند الطرق الترابية والالتفافية بأريحا.
وفا


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