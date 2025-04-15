بعد إغلاق لساعات .. الاحتلال يعيد فتح حواجز أريحا

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بعد إغلاق لساعات .. الاحتلال يعيد فتح حواجز أريحا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فتح مداخل ومخارج مدينة أريحا بعد إغلاقها لساعات ومنع الدخول والخروج منها.
وأوضحت مصادر أمنية، أن الاحتلال أعاد فتح حواجزه العسكرية بعد إغلاق استمر لأكثر من 6 ساعات عند مداخل المدينة بكلا الاتجاهين، اضطر خلالها عشرات الفلسطينيين للنوم في مركباتهم.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية عند الطرق الترابية والالتفافية بأريحا.
وفا
وأوضحت مصادر أمنية، أن الاحتلال أعاد فتح حواجزه العسكرية بعد إغلاق استمر لأكثر من 6 ساعات عند مداخل المدينة بكلا الاتجاهين، اضطر خلالها عشرات الفلسطينيين للنوم في مركباتهم.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية عند الطرق الترابية والالتفافية بأريحا.
وفا
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