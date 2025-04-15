عين على القدس يناقش نقمة الأعياد اليهودية والطقوس التلمودية على مدينة القدس والأقصى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، نقمة الأعياد اليهودية والطقوس التلمودية على مدينة القدس والمقدسيين بشكل عام والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، إضافة إلى تصاعد إجراءات الاحتلال الجائرة ضد مسلمي ومسيحيي فلسطين على حد سواء خلال مناسباتهم الدينية، ومنعهم من إقامة شعائرهم الدينية خلالها.



وأوضح تقرير البرنامج المعد في القدس أن الإجراءات والحواجز الإسرائيلية تتحول في فترة الأعياد اليهودية إلى كوابيس دائمة يعيشها المقدسيون طيلة ساعات النهار، مشيرا إلى أن المحتفلين بعيد الفصح المسيحي - بحسب التوقيت الغربي - يعانون من الإجراءات الإسرائيلية التي تفقد العيد معناه، في إشارة إلى منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من مسيحيي الضفة الغربية وقطاع غزة من المشاركة في مسيرة أحد الشعانين في القدس المحتلة.



وأشار التقرير إلى أن الأعياد المسيحية هذا العام تزامنت مع "عيد الفصح اليهودي" الذي يعتبره المقدسيون فصلا من فصول المعاناة المضاعفة لهم، ونقمة على المسجد الأقصى المبارك بالتحديد، لأن الجماعات اليهودية المتطرفة، ومن خلفها الحكومة اليمينية يجدونها فرصة لزيادة انتهاكات المسجد الأقصى، إذ سارعت هذه الجماعات إلى نشر دعوات موجهة لليهود في جميع أنحاء إسرائيل إلى تكثيف اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك في عيد الفصح اليهودي، وسط تحريض من قبل منظمات الهيكل المزعوم في مواقع التواصل الاجتماعي على فرض طقوس ذبح القرابين داخل باحات المسجد الأقصى.



وقال الناشط المقدسي رافي غطاس إن عددا كبيرا من المسيحيين المتواجدين في الضفة الغربية لم يتمكنوا من الوصول إلى الاحتفال؛ بسبب عدم وجود التصاريح، مشيرا إلى أن من يملكون التصاريح أيضا مُنِعُوا من الدخول إلى القدس على الحواجز، إضافة إلى منع مسيحيي قطاع غزة من الخروج والمشاركة في الاحتفالات للعام الثاني على التوالي، ما يجعل هذا العام من أقل الأعوام من حيث عدد المشاركين في المسيرة التي تجوب شوارع المدينة المقدسة.



وأضاف التقرير أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي قامت من جهتها بإصدار تعليمات من شأنها السماح لأكبر عدد من اليهود بالدخول إلى المسجد الأقصى، من خلال تقليل فترات الانتظار للاقتحام، حيث أصدرت بيانا قالت فيه بأنها ستدخل مجموعات المستوطنين إلى باحات المسجد كل 10 دقائق، بدلا من مجموعة كل نصف ساعة.

بدوره، قال عضو مجلس أوقاف القدس، خليل علي، إن هذا البيان كان متوقعا من الحكومة الإسرائيلية، التي دأبت منذ بدء حربها على غزة على تصعيد إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس، بهدف زيادة عدد المستوطنين اليهود والجماعات اليهودية المتطرفة المقتحمين للمسجد الأقصى، إرضاء للتوجه العام لدى الشارع الإسرائيلي بأن هذا المكان يجب أن يكون يهوديا، خصوصا في فترة الأعياد.



وفي رده على هذه الإجراءات، أصدر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس بيانا حذر فيه من تصاعد اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، وأدان ما تقوم به شرطة الاحتلال من تمكين هؤلاء المتطرفين من اقتحام المسجد.



وناشد المجلس في بيانه أيضا الدول الإسلامية والعربية للتحرك، وتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات بحق قبلتهم الأولى.



من جهته، وصف أمين عام دائرة الإفتاء الأردنية، الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أعمال الصهاينة في القدس بالبيان العملي لقوله تعالى "وَمَنْ أَظْلَم مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا"، مشيرا إلى أن هذا جزء من عقيدتهم، وأن عداءهم هو مع ارتباطنا العقدي بالمسجد الأقصى المبارك، وأن سعيهم إلى تخريبه يهدف إلى تعطيل معاني "المسجدية" فيه.



وأضاف أن الدفاع عن المسجد الأقصى واجب عقائدي على كل مسلم، وأن المحتل يسعى لفصل هذا الموضوع عن عقيدتنا، لأن "ذكر الله في بيوته ينبئ بزوالهم".



أما الخبير في الشأن الإسرائيلي، شادي الشرفا، فأكد أن إسرائيل تسعى وتدفع باتجاه تحويل الصراع إلى صراع ديني، وإخفاء المضمون الاستعماري للحركة الصهيونية باعتبارها حركة استعمارية أوروبية غربية، بدليل أن المستهدف في فلسطين ليس المسلم وحده، بل أن المسيحي ومقدساته مستهدفون أيضا، ما يؤكد أننا أمام "استعمار استيطاني" بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، مع مزج البعد الديني بهذا الاستعمار، ما يجعله أخطر أنواع الاستعمار، لأنه يسعى - كما يحدث فعليا - إلى "إبادة الوجود الفلسطيني" كما حصل مع الهنود الحمر في أميركا.



وحذر الشرفا من أن إسرائيل تسعى إلى تحويل الصراع في المنطقة من استعماري إلى ديني، لأن وصفها بـ "القوة الاستعمارية" يعطيها صفة الغريب عن هذا البلد، وبالتالي فهي تريد نزع الصفة الاستعمارية عنها، وتحويل الصراع في المنطقة إلى "صراع ديني ونزاع على أراض مقدسة وأماكن عبادة".



وأوضح أن البعد الديني لدى الاحتلال بدأ بالتبلور بعد عام 1967، وأخذ يشكل خطورة على الوجود الفلسطيني، بقدوم ما يسمى بـ "جماعة أمناء الهيكل"، الذين ينادون ببناء "الهيكل الثالث" على أنقاض المسجد الأقصى المبارك، حيث إن معتقداتهم تقول إن شرط قدوم المسيح يأتي من خلال بناء الهيكل الثالث.