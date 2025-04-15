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لصحة أفضل في الشيخوخة.. خبير تغذية يحدد أهم الأطعمة والنصائح

لصحة أفضل في الشيخوخة.. خبير تغذية يحدد أهم الأطعمة والنصائح

2025-04-15 03:14:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-مع التقدم في العمر، تصبح التغذية السليمة من العوامل الأساسية للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة، بحسب ما أوضحه الدكتور سيد حماد، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، في تصريحات لموقع الكونسلتو.


أبرز التوصيات الغذائية لكبار السن:
الفواكه والخضروات: أوصى حماد بتناول تشكيلة متنوعة وملونة من الخضروات والفواكه، خاصة الورقية منها، لاحتوائها على مضادات الأكسدة الضرورية لدعم المناعة وصحة الجسم.
منتجات الألبان: أكد على أهمية إدخال الحليب والزبادي والجبن في النظام الغذائي، لتوفير الكالسيوم والبروتين، مع التنويع بين البروتينات الحيوانية والنباتية، والاعتدال في الكمية لتفادي إجهاد الكلى.

الحبوب الكاملة والألياف: شدد على تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات، لتحسين صحة الجهاز الهضمي ومواجهة الإمساك، وهو من المشكلات الشائعة في الشيخوخة.

تقليل السعرات الحرارية: نظراً لانخفاض احتياج الجسم للطاقة مع التقدم في العمر، أوصى بضبط كمية السعرات حسب حالة كل شخص.

الرياضة والماء: دعا إلى ممارسة النشاط البدني البسيط بانتظام، كالمشي، مع شرب 2 إلى 3 لترات من الماء يوميًا، للمساعدة في تنشيط الدورة الدموية وتعزيز الهضم.

الكونسلتو

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