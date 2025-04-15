لصحة أفضل في الشيخوخة.. خبير تغذية يحدد أهم الأطعمة والنصائح

لصحة أفضل في الشيخوخة.. خبير تغذية يحدد أهم الأطعمة والنصائح
أبرز التوصيات الغذائية لكبار السن:
الفواكه والخضروات: أوصى حماد بتناول تشكيلة متنوعة وملونة من الخضروات والفواكه، خاصة الورقية منها، لاحتوائها على مضادات الأكسدة الضرورية لدعم المناعة وصحة الجسم.
منتجات الألبان: أكد على أهمية إدخال الحليب والزبادي والجبن في النظام الغذائي، لتوفير الكالسيوم والبروتين، مع التنويع بين البروتينات الحيوانية والنباتية، والاعتدال في الكمية لتفادي إجهاد الكلى.
الحبوب الكاملة والألياف: شدد على تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات، لتحسين صحة الجهاز الهضمي ومواجهة الإمساك، وهو من المشكلات الشائعة في الشيخوخة.
تقليل السعرات الحرارية: نظراً لانخفاض احتياج الجسم للطاقة مع التقدم في العمر، أوصى بضبط كمية السعرات حسب حالة كل شخص.
الرياضة والماء: دعا إلى ممارسة النشاط البدني البسيط بانتظام، كالمشي، مع شرب 2 إلى 3 لترات من الماء يوميًا، للمساعدة في تنشيط الدورة الدموية وتعزيز الهضم.
الكونسلتو
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