دهون الطعام تهاجم دماغك... 6 آثار لا تتجاهلها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذّر تقرير نشره موقع Healthline من الآثار السلبية للأطعمة الدهنية على صحة الدماغ ووظائفه الإدراكية، مشيرًا إلى أن العادات الغذائية تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على التركيز، الذاكرة، والقدرة على التعلم.

أبرز الأضرار التي تسببها الأطعمة الغنية بالدهون على الدماغ:

التهاب في الحُصين

الأطعمة الدهنية تحفّز استجابة التهابية في منطقة الحُصين المسؤولة عن التعلم والذاكرة، مما يضعف الأداء الذهني.

مقاومة الأنسولين

تؤدي الدهون الزائدة إلى جعل الدماغ أقل استجابة للأنسولين، ما يؤثر على قدرته في دعم التعلم وتنظيم الطاقة.

الإجهاد التأكسدي

الإفراط في تناول الدهون يسبب إجهادًا تأكسديًا يضر بالخلايا العصبية ويضعف الوظائف المعرفية.

ضعف الذاكرة وزيادة خطر الزهايمر

خاصة الدهون المتحولة الصناعية، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر نتيجة تأثيرها السلبي على خلايا الدماغ.

السكري من النوع الثاني وتأثيره على الدماغ

تناول الدهون بشكل مفرط يرفع من خطر الإصابة بالسكري، والذي بدوره يضر بالدماغ ويُسرّع التدهور المعرفي.

تغيرات في الأوعية الدموية الدماغية

الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون قد تسبب خللًا في بطانة الأوعية الدموية بالدماغ، مما يؤدي إلى الصداع، التوهان، وفقدان الذاكرة.

التوصية:

ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي متوازن وتجنب الإفراط في الدهون، خاصة الصناعية منها، مع التركيز على الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات، لضمان صحة الدماغ وتحسين الأداء الذهني، خصوصًا مع التقدم في العمر.

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