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وفاة الحاج الأردني نبيل الجوابره في فرنسا بعد صراع مع المرض

وفاة الحاج الأردني نبيل الجوابره في فرنسا بعد صراع مع المرض

2025-04-15 03:14:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفي في فرنسا، أمس الاثنين، الحاج الأردني نبيل الجوابره، بعد إصابته بمرض عضال لم يمهله طويلاً.
وبحسب مصادر مقربة من المرحوم ، فإن المرحوم كان قد أصيب بمرض السرطان قبل خمسة أعوام ، ويعيش في فرنسا ، وبقي هناك حتى وافته المنية أمس الاثنين .
وستقام صلاة الجنازة على المرحوم ومراسم الدفن في فرنسا .

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