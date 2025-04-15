وفاة الحاج الأردني نبيل الجوابره في فرنسا بعد صراع مع المرض

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وفاة الحاج الأردني نبيل الجوابره في فرنسا بعد صراع مع المرض
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفي في فرنسا، أمس الاثنين، الحاج الأردني نبيل الجوابره، بعد إصابته بمرض عضال لم يمهله طويلاً.
وبحسب مصادر مقربة من المرحوم ، فإن المرحوم كان قد أصيب بمرض السرطان قبل خمسة أعوام ، ويعيش في فرنسا ، وبقي هناك حتى وافته المنية أمس الاثنين .
وستقام صلاة الجنازة على المرحوم ومراسم الدفن في فرنسا .
وبحسب مصادر مقربة من المرحوم ، فإن المرحوم كان قد أصيب بمرض السرطان قبل خمسة أعوام ، ويعيش في فرنسا ، وبقي هناك حتى وافته المنية أمس الاثنين .
وستقام صلاة الجنازة على المرحوم ومراسم الدفن في فرنسا .
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