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الغارديان: إيران ترفض نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة

الغارديان: إيران ترفض نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة

2025-04-15 03:14:10
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة تعقيدات جديدة مع رفض طهران القاطع لاقتراح أمريكي بنقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة قد تكون روسيا.
وانعقدت جولة مفاوضات أولية في مسقط بمشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، حيث تمحورت النقاشات حول هذه القضية التي تشكل أحد أكبر عوائق التوصل لاتفاق.


وحسب صحيفة "الغارديان" فإن إيران تصر على الاحتفاظ بمخزونها النووي الذي تراكم خلال السنوات الأربع الماضية على أراضيها، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وترى طهران في هذا المطلب ضمانة ضد أي انسحاب أمريكي مفاجئ من أي اتفاق مستقبلي، على غرار ما حدث عام 2018 عندما ألغى الرئيس دونالد ترامب اتفاقية 2015 التي أبرمها سلفه أوباما.


ويحذر الجانب الإيراني من أن نقل المخزون النووي للخارج قد يعرضه للخطر في حال انسحبت واشنطن لاحقاً من الاتفاق، مما سيجبر طهران على البدء من الصفر في عملية التخصيب مجدداً. وجرت معظم المباحثات عبر الوساطة العمانية، مع بعض اللقاءات المباشرة بين الطرفين.


وفي تطور لافت، وافقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على استضافة الجولة القادمة من المفاوضات في روما يوم السبت المقبل، في خطوة تفسر على أنها محاولة أمريكية لتجاوز الدول الأوروبية الكبرى (فرنسا-ألمانيا-بريطانيا) التي قادت المفاوضات السابقة. ومن المقرر أن يشارك نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في هذه المحادثات.

RT

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