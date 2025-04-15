هل يساعد ماء بذور الشيا في تقليل دهون البطن؟
أبرز فوائده:
يعزز الإحساس بالشبع ويُقلل الإفراط في الأكل.
يساهم في تحسين التمثيل الغذائي وتنظيم مستويات السكر في الدم.
يحتوي على معادن مفيدة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.
يُقلل من احتباس السوائل ويُحسّن صحة الجهاز الهضمي.
التحذيرات:
الإفراط في تناوله قد يُسبب غازات وانتفاخ.
يجب نقعه جيدًا لتجنب خطر الاختناق.
قد يُسبب حساسية لدى البعض.
ينصح بتناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.
الكونسلتو
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية