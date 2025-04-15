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هل يساعد ماء بذور الشيا في تقليل دهون البطن؟

هل يساعد ماء بذور الشيا في تقليل دهون البطن؟

2025-04-15 03:14:09
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يشهد مشروب ماء بذور الشيا رواجًا كبيرًا بين من يسعون لفقدان الوزن، إذ يحتوي على ألياف تساعد على الشبع وتحسين الهضم، ما قد يُقلل من الانتفاخ ودهون البطن.


أبرز فوائده:
يعزز الإحساس بالشبع ويُقلل الإفراط في الأكل.
يساهم في تحسين التمثيل الغذائي وتنظيم مستويات السكر في الدم.
يحتوي على معادن مفيدة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.
يُقلل من احتباس السوائل ويُحسّن صحة الجهاز الهضمي.

التحذيرات:
الإفراط في تناوله قد يُسبب غازات وانتفاخ.
يجب نقعه جيدًا لتجنب خطر الاختناق.
قد يُسبب حساسية لدى البعض.
ينصح بتناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

الكونسلتو

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