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(محدث) الاحتلال يعتقل شابا بعد إطلاق النار عليه ويصيب مسنا في نابلس

(محدث) الاحتلال يعتقل شابا بعد إطلاق النار عليه ويصيب مسنا في نابلس

2025-04-15 03:13:35
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، شابا عقب إطلاق النار عليه وأصابت مسنا في مدينة نابلس.

وافادت مصادر أمنية، بأن قوات اسرائيلية خاصة، حاصرت منزلا يعود لعائلة عودة في شارع التعاون، واطلقت النار على الشاب يزن عودة واعتقلته.

وذكرت بأن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات من حاجز المربعة ومنطقة الطور، وسط انتشار واسع في المنطقة واغلاق الطرق المؤدية للمنطقة.

وقال مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت شارع تل التعاون واعتدت بالضرب على مسن يبلغ من العمر 86 عاما وتم نقله عبر اسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى رفيديا.

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