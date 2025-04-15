(محدث) الاحتلال يعتقل شابا بعد إطلاق النار عليه ويصيب مسنا في نابلس

(محدث) الاحتلال يعتقل شابا بعد إطلاق النار عليه ويصيب مسنا في نابلس
وافادت مصادر أمنية، بأن قوات اسرائيلية خاصة، حاصرت منزلا يعود لعائلة عودة في شارع التعاون، واطلقت النار على الشاب يزن عودة واعتقلته.
وذكرت بأن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات من حاجز المربعة ومنطقة الطور، وسط انتشار واسع في المنطقة واغلاق الطرق المؤدية للمنطقة.
وقال مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت شارع تل التعاون واعتدت بالضرب على مسن يبلغ من العمر 86 عاما وتم نقله عبر اسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى رفيديا.
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