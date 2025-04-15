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الاحتلال يداهم عدة منازل في قبلان جنوب نابلس

الاحتلال يداهم عدة منازل في قبلان جنوب نابلس

2025-04-15 03:13:35
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عدة منازل في بلدة قبلان جنوب نابلس.

وقال نائب رئيس بلدية قبلان عبد الرحمن عابد، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسط مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها، دون أن يبلغ عن حالات اعتقال.

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