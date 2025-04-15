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خمسة شهداء إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في قطاع غزة

خمسة شهداء إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في قطاع غزة

2025-04-15 03:13:35
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في قطاع غزة.

ففي منطقة المواصي غرب خان يونس، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف أحد الخيام، والشهداء وهم: محمد إبراهيم الطهراوي من رفح، وخليل محمود حسونة، وممدوح عطية القاضي.

وفي بيت لاهيا، استشهد مواطنان في قصف خيمة لعائلة حمدان محيط أحد الملاعب المقابلة لقرية كنعان، وهما: هيثم حمدان، ومحمود حمدان.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 50 ألفا و983 شهيدا.

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