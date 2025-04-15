خمسة شهداء إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في قطاع غزة

خمسة شهداء إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في قطاع غزة
ففي منطقة المواصي غرب خان يونس، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف أحد الخيام، والشهداء وهم: محمد إبراهيم الطهراوي من رفح، وخليل محمود حسونة، وممدوح عطية القاضي.
وفي بيت لاهيا، استشهد مواطنان في قصف خيمة لعائلة حمدان محيط أحد الملاعب المقابلة لقرية كنعان، وهما: هيثم حمدان، ومحمود حمدان.
وارتفع عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 50 ألفا و983 شهيدا.
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