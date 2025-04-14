الرئيس المصري يصل إلى البلاد في زيارة دولة

الرئيس المصري يصل إلى البلاد في زيارة دولة
وصل إلى البلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق له في زيارة دولة.
وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار أخوه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.
هذا، وقد قام سرب من الطائرات الحربية الكويتية بمرافقة طائرته فوق الأجواء الكويتية.
كما كان في استقباله رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي ووزير الخارجية عبدالله اليحيا وكبار المسؤولين بالدولة.
وتشكلت بعثة الشرف المرافقة له برئاسة وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي ويرافقه وفد رسمي يضم كلا من رئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د. بدر أحمد عبدالعاطي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية م. حسن محمد الخطيب وعدد من كبار المسؤولين بحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة.
هذا، وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في المطار الأميري، وذلك بمناسبة زيارة دولة لفخامته.
وعند الوصول إلى منصة الشرف، تم عزف السلام الوطني لكلا البلدين، بعدها تفضل الرئيس المصري بمصافحة عدد من كبار المسؤولين بالحكومة الكويتية، كما قام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق له.ولدى خروج الموكب الرسمي المقل للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمعية أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من المطار الأميري اصطف على جانبي الطريق مجموعة من الاطفال رافعين أعلام البلدين مرددين العبارات الترحيبية به، وعند وصول الموكب الرسمي إلى قصر بيان اطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بقدوم فخامته، واصطفت مجموعة من الخيالة وعدد من الفرق الفنية الشعبية، حيث قامت بتأدية لوحات فنية تراثية ترحيبا بقدومه.
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