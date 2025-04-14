الرئيس المصري يصل إلى البلاد في زيارة دولة

وصل إلى البلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق له في زيارة دولة.

وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار أخوه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.

هذا، وقد قام سرب من الطائرات الحربية الكويتية بمرافقة طائرته فوق الأجواء الكويتية.

كما كان في استقباله رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي ووزير الخارجية عبدالله اليحيا وكبار المسؤولين بالدولة.

وتشكلت بعثة الشرف المرافقة له برئاسة وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي ويرافقه وفد رسمي يضم كلا من رئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د. بدر أحمد عبدالعاطي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية م. حسن محمد الخطيب وعدد من كبار المسؤولين بحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة.

هذا، وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في المطار الأميري، وذلك بمناسبة زيارة دولة لفخامته.

وعند الوصول إلى منصة الشرف، تم عزف السلام الوطني لكلا البلدين، بعدها تفضل الرئيس المصري بمصافحة عدد من كبار المسؤولين بالحكومة الكويتية، كما قام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق له.

ولدى خروج الموكب الرسمي المقل للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمعية أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من المطار الأميري اصطف على جانبي الطريق مجموعة من الاطفال رافعين أعلام البلدين مرددين العبارات الترحيبية به، وعند وصول الموكب الرسمي إلى قصر بيان اطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بقدوم فخامته، واصطفت مجموعة من الخيالة وعدد من الفرق الفنية الشعبية، حيث قامت بتأدية لوحات فنية تراثية ترحيبا بقدومه.