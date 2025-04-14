وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون مع ڤوداكوم وفودافون مصر
وخلال اللقاء، أكد طلعت حرص الوزارة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تُمكِّن الشركات من توسيع أعمالها، من خلال وضع أطر تنظيمية وحوكمة داعمة ومحفزة للنمو، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجات المواطنين.موضوعات متعلقة “ستاندرد تشارترد” يتوقع أدءا جيدا للجنيه خلال العام المالي 2025-2026 سعر الدولار في مصر بختام تعاملات البنوك اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 مصر تتفق على حزمة استثمارات قطرية بـ7.5 مليار دولار
وأوضح أن استراتيجية عمل الوزارة تعتمد على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وبناء القدرات الرقمية، مشيرًا إلى أهمية التواصل المستمر مع الشركات لضمان بيئة استثمارية محفزة، وتوفير الكوادر المؤهلة من خلال تصميم برامج تدريبية متخصصة تلبي متطلبات السوق.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات واعدة، في مقدمتها بنية تحتية رقمية قوية وكوادر بشرية مؤهلة، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تتمتع بمزايا تنافسية في صناعة التعهيد، مما جعلها من أبرز الدول المستقبلة للاستثمارات في هذا المجال.
من جانبه، أشار شاميل جوسوب إلى أن“ڤوداكوم” تسعى إلى زيادة حجم استثماراتها في السوق المصري، في ضوء التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار وتوافر فرص واعدة في مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم الحكومة لجهود بناء القدرات الرقمية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
وأضاف أن استثمارات“ڤوداكوم” في مصر عبر“ڤودافون مصر” تحظى بتقدير كبير من المستثمرين الأجانب، ما يعكس الدور الريادي الذي تلعبه الشركة في قطاع الاتصالات، والتزامها بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي بكفاءة.
بدوره، أكد محمد عبد الله أن“ڤودافون مصر” تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الدولية إلى مصر، سواء عبر الإسهام في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، أو من خلال الترويج لفرص الشراكة مع كبرى الشركات العالمية، ما يسهم في نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي.
كما أعلنت المؤسسة العامة للاستثمار الجنوب أفريقية (PIC) عن عزمها البدء في اتخاذ خطوات فعلية للاستثمار في السوق المصري في أقرب وقت، لا سيما في مجالات مراكز البيانات والأمن السيبراني.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للاستثمار (PIC) هي شركة لإدارة الأصول مملوكة بالكامل لحكومة جنوب إفريقيا، وتُعد من بين أبرز مؤسسات إدارة الأصول في العالم، والأكبر على مستوى القارة الأفريقية، حيث تدير محفظة استثمارية متنوعة داخل القارة وخارجها.
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