وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون مع ڤوداكوم وفودافون مصر

MENAFN - Al-Borsa News) بحث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع شاميل جوسوب، الرئيس التنفيذي لشركة“ڤوداكوم” العالمية، ومحمد كمال عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة“ڤودافون مصر”، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع الشراكة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء، أكد طلعت حرص الوزارة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تُمكِّن الشركات من توسيع أعمالها، من خلال وضع أطر تنظيمية وحوكمة داعمة ومحفزة للنمو، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجات المواطنين.

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وأوضح أن استراتيجية عمل الوزارة تعتمد على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وبناء القدرات الرقمية، مشيرًا إلى أهمية التواصل المستمر مع الشركات لضمان بيئة استثمارية محفزة، وتوفير الكوادر المؤهلة من خلال تصميم برامج تدريبية متخصصة تلبي متطلبات السوق.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات واعدة، في مقدمتها بنية تحتية رقمية قوية وكوادر بشرية مؤهلة، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تتمتع بمزايا تنافسية في صناعة التعهيد، مما جعلها من أبرز الدول المستقبلة للاستثمارات في هذا المجال.

من جانبه، أشار شاميل جوسوب إلى أن“ڤوداكوم” تسعى إلى زيادة حجم استثماراتها في السوق المصري، في ضوء التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار وتوافر فرص واعدة في مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم الحكومة لجهود بناء القدرات الرقمية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف أن استثمارات“ڤوداكوم” في مصر عبر“ڤودافون مصر” تحظى بتقدير كبير من المستثمرين الأجانب، ما يعكس الدور الريادي الذي تلعبه الشركة في قطاع الاتصالات، والتزامها بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي بكفاءة.

بدوره، أكد محمد عبد الله أن“ڤودافون مصر” تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الدولية إلى مصر، سواء عبر الإسهام في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، أو من خلال الترويج لفرص الشراكة مع كبرى الشركات العالمية، ما يسهم في نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي.

كما أعلنت المؤسسة العامة للاستثمار الجنوب أفريقية (PIC) عن عزمها البدء في اتخاذ خطوات فعلية للاستثمار في السوق المصري في أقرب وقت، لا سيما في مجالات مراكز البيانات والأمن السيبراني.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للاستثمار (PIC) هي شركة لإدارة الأصول مملوكة بالكامل لحكومة جنوب إفريقيا، وتُعد من بين أبرز مؤسسات إدارة الأصول في العالم، والأكبر على مستوى القارة الأفريقية، حيث تدير محفظة استثمارية متنوعة داخل القارة وخارجها.