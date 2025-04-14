نوتانيكس مصر تستهدف التعاقد مع 25 بنكًا بنهاية 2025 وتخطط لضخ استثمارات جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) كشف مجيب عبد الرازق، المدير العام لشركة نوتانيكس مصر لحلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، عن خطة الشركة للتوسع في السوق المصرفي المحلي، حيث تستهدف التعاقد مع 25 بنكًا بحلول نهاية العام الجاري، مقارنة بـ20 بنكًا حاليًا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم الاثنين، أوضح فيه عبد الرازق أن نوتانيكس دخلت في شراكة استراتيجية مع شركة“دل تكنولوجيز” مطلع العام الماضي، بهدف دعم المؤسسات في بناء بيئات سحابية آمنة وموثوقة.

موضوعات“دل تكنولوجيز”: استقرار سعر الصرف فتح الباب أمام المزيد من المشروعات الحكومية وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون مع“ڤوداكوم” و”فودافون مصر” “كاروفاي” تستهدف جولة تمويلية بـ30 مليون جنيه العام الحالي

وأشار إلى أن الشركة تتعاون أيضًا مع أكثر من 40 جهة حكومية في مصر، بالإضافة إلى تعاقدات مع شركات كبرى مثل فودافون مصر، وإي آند مصر، والهيئة العامة للبترول.

كما لفت إلى أن نوتانيكس العالمية تعتزم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة ضاعفت حجم فريق العمل 3 مرات مؤخرًا، ما جعل فرع مصر يحتل مكانة استراتيجية مستقلة ضمن خريطة أعمال الشركة العالمية.

وأضاف أن نوتانيكس مصر تتعاون حاليًا مع 50 شريكًا وتتعامل مع 5 موزعين محليين، موضحًا وجود مباحثات مع وزارة الاتصالات للمشاركة في برامج تدريبية تهدف إلى تنمية المهارات والقدرات الرقمية.

وعلى صعيد آخر، أكد عبد الرازق أن معظم دول العالم تتجه في الوقت الراهن إلى تقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي ووضع مواثيق أخلاقية لتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة به.