نوتانيكس مصر تستهدف التعاقد مع 25 بنكًا بنهاية 2025 وتخطط لضخ استثمارات جديدة
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم الاثنين، أوضح فيه عبد الرازق أن نوتانيكس دخلت في شراكة استراتيجية مع شركة“دل تكنولوجيز” مطلع العام الماضي، بهدف دعم المؤسسات في بناء بيئات سحابية آمنة وموثوقة.موضوعات متعلقة “دل تكنولوجيز”: استقرار سعر الصرف فتح الباب أمام المزيد من المشروعات الحكومية وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون مع“ڤوداكوم” و”فودافون مصر” “كاروفاي” تستهدف جولة تمويلية بـ30 مليون جنيه العام الحالي
وأشار إلى أن الشركة تتعاون أيضًا مع أكثر من 40 جهة حكومية في مصر، بالإضافة إلى تعاقدات مع شركات كبرى مثل فودافون مصر، وإي آند مصر، والهيئة العامة للبترول.
كما لفت إلى أن نوتانيكس العالمية تعتزم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة ضاعفت حجم فريق العمل 3 مرات مؤخرًا، ما جعل فرع مصر يحتل مكانة استراتيجية مستقلة ضمن خريطة أعمال الشركة العالمية.
وأضاف أن نوتانيكس مصر تتعاون حاليًا مع 50 شريكًا وتتعامل مع 5 موزعين محليين، موضحًا وجود مباحثات مع وزارة الاتصالات للمشاركة في برامج تدريبية تهدف إلى تنمية المهارات والقدرات الرقمية.
وعلى صعيد آخر، أكد عبد الرازق أن معظم دول العالم تتجه في الوقت الراهن إلى تقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي ووضع مواثيق أخلاقية لتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة به.
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