دل تكنولوجيز: استقرار سعر الصرف فتح الباب أمام المزيد من المشروعات الحكومية

دل تكنولوجيز: استقرار سعر الصرف فتح الباب أمام المزيد من المشروعات الحكومية
وأشار الزمر، إلى أن القطاع المصرفي استطاع التكيف مع التحديات الاقتصادية ما بعد جائحة كورونا، إلا أن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في قطاعات مثل الحكومة والبترول قد شهد تراجعًا ملحوظًا.موضوعات متعلقة “نوتانيكس مصر” تستهدف التعاقد مع 25 بنكًا بنهاية 2025 وتخطط لضخ استثمارات جديدة وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون مع“ڤوداكوم” و”فودافون مصر” “كاروفاي” تستهدف جولة تمويلية بـ30 مليون جنيه العام الحالي
من جانبه، أكد محمد أبو الحوف، مدير عام شركة“نوتانيكس” لحلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في منطقة الأسواق الناشئة بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن الشركة تراهن على تصدير الكفاءات التكنولوجية من مصر إلى ست دول أفريقية ضمن مرحلة أولى من خطة توسعية.
وأضاف أبو الحوف أن أفريقيا تُعد سوقًا ناشئة واعدة، مشيرًا إلى أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لنقل المهارات والخبرات، قائلاً:“مصر أكبر بكثير من تقييم بعض المؤسسات الاقتصادية العالمية، التي تتأثر تقاريرها أحيانًا بالاعتبارات السياسية”.
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