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دل تكنولوجيز: استقرار سعر الصرف فتح الباب أمام المزيد من المشروعات الحكومية

دل تكنولوجيز: استقرار سعر الصرف فتح الباب أمام المزيد من المشروعات الحكومية

2025-04-14 02:01:57
(MENAFN- Al-Borsa News) أوضح محمد الزمر، مدير عام شركة“دل تكنولوجيز” في مصر، ومدير أول إدارة البيانات لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة أسهم في تحفيز طرح المزيد من المشروعات الحكومية، بنفس المتطلبات التقنية التي يحتاجها القطاع المصرفي.

وأشار الزمر، إلى أن القطاع المصرفي استطاع التكيف مع التحديات الاقتصادية ما بعد جائحة كورونا، إلا أن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في قطاعات مثل الحكومة والبترول قد شهد تراجعًا ملحوظًا.

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من جانبه، أكد محمد أبو الحوف، مدير عام شركة“نوتانيكس” لحلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في منطقة الأسواق الناشئة بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن الشركة تراهن على تصدير الكفاءات التكنولوجية من مصر إلى ست دول أفريقية ضمن مرحلة أولى من خطة توسعية.

وأضاف أبو الحوف أن أفريقيا تُعد سوقًا ناشئة واعدة، مشيرًا إلى أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لنقل المهارات والخبرات، قائلاً:“مصر أكبر بكثير من تقييم بعض المؤسسات الاقتصادية العالمية، التي تتأثر تقاريرها أحيانًا بالاعتبارات السياسية”.

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