بالتعاون مع بوليتكنك البحرين محمود قناطي يُطلق أول برنامج أكاديمي لصناعة الساعات في البحرين ويضع المملكة على خارطة التميّز الإقليمي

- محمود قناطي، مؤسس "Qannati Objet d'Art"AL MANAMA, BAHRAIN, April 14, 2025 /EINPresswire / -- في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز مكانة البحرين كمركز ناشئ لصناعة الساعات الفاخرة في الشرق الأوسط، أطلق رائد الأعمال ومصمم الساعات البحريني محمود قناطي أول برنامج أكاديمي متخصص في هذا المجال، بالتعاون مع بوليتكنك البحرين.وانطلق البرنامج في فبراير 2025 بمحاضرة افتتاحية قدّمها قناطي، وتناول فيها أساسيات هذا الفن العريق. وبمجرد الانطلاق بادر الكثير من الشباب للمشاركة في ورشة عمل. وتم اختيار عشرين طالباً وطالبة وتسجيلهم في تدريب مكثف يستمر حتى يونيو، يغطي مجالات متعددة تشمل: تاريخ صناعة الساعات، التجميع، التصميم، التسويق، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم المنتجات.وتعليقاً على ذلك قال محمود قناطي: "شهدنا إقبالاً واسعاً منذ إدراج المساق في ديسمبر الماضي، ولهذا حرصنا على تحديد عدد المشاركين لضمان تقديم تجربة تعليمية عالية الجودة".يُذكر أن قناطي يشغل منصباً تنفيذياً في أحد البنوك البحرينية، إلى جانب تأسيسه علامة الساعات الفنية الفاخرة Qannati Objet d'Art في عام 2019. وتتميّز ساعات العلامة بواجهاتها المعقدة وتفاصيلها المصنوعة يدوياً من مواد ثمينة، مع استخدام حركات ميكانيكية سويسرية وتجميع نهائي في فرنسا. وقد حظيت هذه الساعات منذ انطلاقتها في عام 2022 باهتمام واسع من عملاء عالميين في أسواق مثل بالم بيتش وهونغ كونغ.وفي 2024، وسّع قناطي رؤيته ليشمل تطوير كوادر محلية متخصصة في صناعة الساعات. وقال في هذا الإطار: "فكرت بإنتاج مجموعة محلية في المنامة، لكن كان التحدي هو كيفية القيام بذلك بطريقة تعود بالنفع على المجتمع البحريني، ومن هنا جاءت فكرة الاستثمار في التعليم".وجاءت الشراكة مع بوليتكنك البحرين لتثمر عن تأسيس ورشة عمل متكاملة، تُستخدم كقاعة دراسية ومركز إنتاج في الوقت ذاته. وضمن الاتفاق، يُسمح لـQannati باستخدام الورشة خارج أوقات التدريس لإنتاج أول مجموعة من ساعات Lab Edition التي تُجمع محلياً.من جانبه، قال الدكتور كياران أو. كاثين، الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين: "التعاون مع Qannati أتاح للطلبة فرصة استثنائية للتعرف على مفاهيم تجارية وفنية يصعب الوصول إليها في الظروف الاعتيادية".وتُعد مجموعة Lab Edition خطوة أكثر إتاحة لعالم Qannati الفاخر، بسعر يبدأ من 2000 دولار أمريكي، مقارنة بقطع العلامة الأخرى التي قد تصل أسعارها إلى ستة أرقام. وتضم المجموعة ساعات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مزوّدة بحركات سويسرية أوتوماتيكية، مع خيارين للحجم (44 ملم دائري أو 41 ملم برميلي)، وسوار مطاطي، إضافة إلى مساحة لعرض تماثيل مصغّرة مُصمّمة عبر الذكاء الاصطناعي وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. ومنذ إطلاقها في نوفمبر الماضي، تم بيع اكثر من 100 ساعة عبر الإنترنت ومعارض متخصصة.ويغطي المنهج الأكاديمي مجموعة واسعة من المواضيع، من بينها: تطور الحركات الميكانيكية، الفروقات بين الآليات الكوارتز والميكانيكية، تصميم النماذج الأولية، التسويق الفاخر، والتصوير الرقمي للساعات.ويتميّز البرنامج بتنوع طلابه، حيث إن نصف المشاركين من النساء، وينتمون إلى تخصصات أكاديمية مختلفة أبرزها الهندسة. وقال مهند القصاب، طالب في السنة الأخيرة بتخصص الإعلام الرقمي: "جميعنا هنا لدينا شغف حقيقي بالساعات، وبعضنا يحلم بإطلاق علامته الخاصة في المستقبل".ويحظى الطلبة أيضاً بفرصة تدريب عملي نادر مع الخبير السويسري بيير كريست، صانع الساعات المخضرم الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً، منها سنوات عديدة مع علامة Bulgari. وسيرشد كريست الطلبة في تجميع الحركات الميكانيكية من شركة ETA السويسرية، مشدداً: "سننجز العمل كما يجب، وفق المعايير السويسرية. هذا ليس مجرد نشاط ترفيهي".وفيما يطمح قناطي إلى توسيع النموذج التعليمي ليشمل دولاً أخرى في المنطقة، عبّر عن شغفه بالمشروع قائلاً: "العمل في المختبر أصبح الجزء المفضل من يومي. نحن نُنشئ الجيل القادم من صناع الساعات في البحرين".وتأتي هذه المبادرة في وقتٍ يشهد فيه سوق الساعات الفاخرة في الشرق الأوسط نمواً متسارعاً، إذ بلغت قيمة صادرات الساعات السويسرية إلى المنطقة في العام الماضي 3.8 مليار فرنك سويسري (4.3 مليار دولار)، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 622% خلال 25 عاماً، بحسب اتحاد صناعة الساعات السويسري.

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